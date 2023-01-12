Субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» впервые выявлен на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Известно, что первый случай заражения субвариантом омикрон-штамма XBB.1.5 или «кракеном» был зарегистрирован в Пензенской области в рамках мониторинга циркуляции вариантов коронавируса в стране. При этом в ведомстве отметили, что на сегодняшний день в РФ доминирующей является линия омикрон-штамма ВА.5.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что «кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие варианты коронавируса. Однако существуют данные, указывающие на то, что данный подвид является более заразным и распространяется быстрее.

Источник: http://gp.by

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