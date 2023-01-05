Инициаторами его проведения стали облисполком и областное отделение Белорусского фонда мира. В учреждения общего среднего образования пригласят известных людей региона, представителей общественных организаций и объединений. На уроке мира и созидания расскажут о достижениях Гомельщины и Беларуси, знаменитых земляках, ценностях белорусского народа.



Денис ЕЗЕРСКИЙ, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома:

– Хочется донести до молодежи, насколько важны мир и созидание и что делать для преумножения этих ценностей. В частности, познавать науку и становиться грамотными специалистами, чтобы трудиться на благо своей Родины. Ведь именно молодым строить будущее нашего государства. Урок мира и созидания станет хорошим стартом череды мероприятий нынешнего года, а также логичным продолжением Года исторической памяти, когда мы вспоминали прошлое страны: борьбу за мир на нашей земле и право белорусского народа на самоопределение.

Руслан СМИРНОВ, начальник главного управления образования облисполкома:

– Белорусам есть о чем рассказать миру: о миролюбии, толерантности, терпеливости, рассудительности, уважительном отношении к приверженцам разных мировоззрений. Сегодня в области семь учреждений образования имеют статус Школ мира. В сентябре 2022 года 4-й класс средней школы № 74 Гомеля получил звание «Юный миротворец» – это самые маленькие миротворцы области. Именно в этом классе пройдет урок мира и созидания с участием заместителя председателя областного отделения Белорусского фонда мира Владимира Восарева и представителей главного управления образования облисполкома.

Тимофей ГЛУШАКОВ, председатель областного отделения Белорусского фонда мира:

– Для нас как для миротворцев особенно ценно, что Президент объявил 2023-й Годом мира и созидания. Это очень важно и правильно. Наше общественное объединение продолжит активно проводить мероприятия, больше говорить о мире, дружбе и созидательном труде. На протяжении 2023-го многие наши проекты будут связаны с этой темой. В том числе, когда дети вернутся с каникул, мы поговорим с ними о важности мира, трагичности войн, необходимости помнить историю. Каждое учреждение образования выберет для диалога наиболее удобный для себя формат. Мир – основа, без него жизнь людей и развитие общества невозможны. И подрастающее поколение должно это понимать.

Источник: http://gp.by

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