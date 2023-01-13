Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило стоимость сжиженного газа в баллонах и другие тарифы, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Документ, которым повышаются цены, вступит в силу после официального опубликования.

Пока известно, что цена за килограмм газа при заправке баллонов для населения будет 1,43 рубля (сейчас – 1,37). То есть подорожание составит шесть копеек.

«Данное постановление не затрагивает регулируемых цен на газ в баллонах емкостью 50 литров, пользующихся наибольшим спросом у населения», – отметили в МАРТ.

Увеличены и тарифы на тепловую и электрическую энергию для организаций. Постановление МАРТ на этот счет тоже пока не опубликовано, но будет действовать «задним числом» с 1 января. Причем для некоторых потребителей повышение будет и с 1 июня 2023 года. В том числе это коснется религиозных организаций, медучреждений, детских домов семейного типа.

Пресс-служба МАРТ сообщила, что изменился и тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов – 21,01 рубля.

«Изменение тарифа произведено в плановом порядке в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год», – отметили в ведомстве.