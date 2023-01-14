В ГАИ акцентировали внимание на том, что на прогулке с ребенком следует внимательно следить за ним.

«Не давайте ему находиться вблизи проезжей части, при переходе дороги выбирайте только пешеходные переходы и крепко держите свое чадо за запястье», – советует Госавтоинспекция.

Кроме того, в автомобиле обязательно нужно использовать детское удерживающее устройство и ремни безопасности при перевозке ребенка-пассажира.

«Будьте сами правильным примером для своего малыша –пристегивайтесь ремнем безопасности в автомобиле и будьте дисциплинированным пешеходом!», – констатирует ГАИ.

Источник: http://gp.by

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