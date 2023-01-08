В сложных погодных условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность потери контроля над автомобилем, а также риск наездов на пешеходов. Об этом заявила начальник отделения главного управления ГАИ МВД Вероника Романькова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

При управлении транспортным средством водителям рекомендуется увеличить дистанцию и выбирать наиболее безопасную скорость движения. Следует отказаться от резких торможений и маневров, а также следить, чтобы все сидящие в автомобиле были пристегнуты. Необходимо уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей.

Пешеходам важно помнить, что транспортное средство невозможно остановить мгновенно, тем более при гололедице. «Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинайте переход, пока все автомобили не остановятся. Во время осадков и в темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами. Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения экстренных ситуаций на дороге сообщите об этом по телефону 102. Ближайший наряд ДПС прибудет для оказания помощи и решения возникших проблем», — проинформировала Вероника Романькова.

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