Завершаются зимние каникулы и Госавтоинспекция призывает родителей напомнить детям правила дорожной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, обязательно следует носить световозвращающие элементы на одежде. Нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в том, что тебя пропускают все водители. Перед выходом на проезжую часть необходимо снять капюшон, а также наушники и отвлечься от телефона.

Все внимание на дорогу: никаких игр возле дороги, для этого есть специально отведенные места.

«Уважаемые родители, помните, что именно вы являетесь примером для своего ребенка. Прививайте детям жизненно важные навыки поведения на улице», — отметили в ГАИ.

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