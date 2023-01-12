Программа Рождественского бала включает в себя танцы разных народов и эпох: вальсы, контрдансы, круговые танцы. Для показательных выступлений приглашены хоровые и танцевальные коллективы, сольные исполнители. Запланированы игры, фуршет, общая фотография и индивидуальные фотосессии.

Как отметили в Гомельской епархии, основная часть танцевальной программы доступна всем желающим, так как она не требует специальной подготовки. Для тех, кто хочет принять участие не только в массовых танцах, но и в показательных, еженедельно проходят бесплатные вечерние репетиции.

Участниками бала могут стать все желающие абсолютно бесплатно, но строго по пригласительным билетам. Рождественский бал православной молодежи, организатором которого выступает молодежный отдел Гомельской епархии, пройдет 28 января в Городском центре культуры. Все интересующие вопросы можно задать по телефону +375 (29) 337-70-28 (Анна).

Источник: http://gp.by

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