Новый год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Тем, кому удастся подружиться с хозяином года и соответствовать его ожиданиям, он подарит спокойствие, мир, стабильность и благосостояние. Чего не стоит делать, так это вступать в серьезные конфликты и принимать необдуманные решения. Девиз пушистого тотема 2023-го – «Мягкая сила». Вряд ли кого-то ждут настоящие взлеты по карьерной лестнице, а вот усердным, старательным и скромным труженикам Кролик принесет заслуженные лавры победителя.

По году рождения

Кролик, как покровитель года, щедро одарит своих подопечных. В семейной жизни и личных отношениях будут царить мир и взаимопонимание. На работе можно смело делиться обязанностями и почаще обращаться за помощью к коллегам. Забудьте о плохом настроении или депрессии, вас ожидает успешный год.

Властному тигру самое время расслабиться и отдохнуть. В 2023-м хорошо путешествовать и заниматься хобби, которые могут перерасти во что-то большее. То, как вы проживете этот год, повлияет на вашу жизнь на протяжении нескольких лет. Важно не упускать возможностей и не игнорировать знаки Вселенной.

Для быков наступает подходящее время, чтобы начать собственное дело. Кролик дает вам на это свое благословение. В новом году вполне можете сколотить небольшое состояние. Главное, не тратить время и энергию сразу на несколько проектов, а посвятить себя чему-то одному, но очень важному для вас.

Крысам придется усердно трудиться, чтобы оставаться на плаву. Кролик не слишком жалует Крысу, но все же создаст все возможности для ее личностного роста и саморазвития. Подойти к работе придется осмысленно и положиться только на себя: чем меньше будете рассказывать другим людям о своих планах, тем лучше для вас.

Ушедший год принес свинье немало испытаний. Ей нужен отдых, чтобы набраться сил для новых свершений, и Кролик предоставит такую возможность. В 2023-м исполнятся заветные желания, вас ожидает карьерный рост и реализация в личностном плане. Все будет развиваться неспешно, постепенно, но планомерно.

С Кроликом собака находится в дружеских отношениях, и тот щедро одарит ее своими милостями. Жизнь размеренная, давние планы реализуются. Собака получит все то, к чему так давно стремилась. Старания и усилия не пройдут для нее даром, а год Кролика может стать одним из самых счастливых за последнее время.

С покровителем года петухам нужно быть обходительными. Не вступайте в конфликты, не выясняйте отношений и не пытайтесь всем доказывать свою правоту. Это будет настоящей аскезой для эмоциональных Петухов, но иного выхода нет. Будете упорно трудиться, к концу года Кролик отблагодарит вас за старательность.

Девиз для обезь-яны в год Кролика «Знай меру!» В целом им нечего бояться: гарантирован стабильный доход и хорошее карьерное развитие. Успехи окрылят Обезьяну, подарят ей уверенность в собственных силах и значительно поднимут самооценку. Главное, не зазнаваться, ибо этого Кролик не простит.

2023 год станет для козы судьбоносным. Вас ожидает важная встреча с покровителем, на чью поддержку и опору вы сможете рассчитывать. Благоприятный период для развития и демонстрации своих сильных сторон. Дайте возможность им проявиться – и будете довольны результатами этого захватывающего действа.

Лошади в новом году категорически не рекомендуется прикладывать сверхусилия к достижению желаемого. Важно настроиться на размеренный ритм жизни. Ваша тактика – спокойствие, созерцательность и принятие ситуации. Действуя без напряжения, вы добьетесь весьма ощутимых успехов.

Год Кролика напомнит змее о ее истинном призвании – быть спокойной и мудрой. Важно научиться жить в мире со своими близкими, уделять внимание любимым, усмирять гордыню. Возможно, это потребует определенных усилий, но в конце концов Змея ощутит умиротворение и останется довольна собой.

Для дракона год будет непростым: придется пройти сквозь ряд испытаний, с которыми удастся справиться на достойном уровне. Как только тучи над головой рассеются, Дракон сможет выходить в свет, развлекаться и привлекать к себе внимание. Вас обязательно оценят по достоинству.

По знаку Зодиака

Овны в 2023 году могут готовиться к изменениям самого благоприятного характера, это период новых достижений. Они смогут раскрыть свой потенциал, их ждут немалые успехи в работе. Овен умеет трезво оценивать ситуацию, достойно выходить из любого конфликта, принимать решения без промедления. Эти качества помогут ему в новом году преуспеть в труде, да и отдача будет колоссальной.

Тельцам Кролик подарит множество интересных проектов, удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Важно правильно расставлять приоритеты, браться за действительно успешные дела. Звезды не советуют кардинально менять сферу занятости, потому что в уже привычной обстановке Тельцы покажут рост и укрепят свой авторитет.

Близнецам удастся избежать серьезных проблем. Год будет благоприятным и удачным практически во всех сферах жизни. Представители знака смогут продемонстрировать свои умения и навыки, таланты и неординарный подход к работе, а незначительные неурядицы будут решать спокойно и хладнокровно. Стоит подумать о получении новых знаний.

Ракам год приготовил самый благоприятный и активный период. Они будут полны идей и планов, которые успешно реализуют на профессиональном поприще или в бизнесе. Удача будет на их стороне. Раки смогут позволить себе хороший отдых или крупные приобретения, успешными будут инвестиции, а вот распыляться на мелочи звезды им не рекомендуют.

Львов ожидает напряженный год, придется бороться за право быть счастливыми и успешными. Не стоит полагаться на удачу и везение, все успехи будут даваться трудом и усердием. Год благоприятен для развития навыков, получения новых знаний или специальности. Финансовое положение обещает быть стабильным, если Львы в порыве эмоций не станут пускать деньги на ветер.