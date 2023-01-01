По году рождения
Кролик, как покровитель года, щедро одарит своих подопечных. В семейной жизни и личных отношениях будут царить мир и взаимопонимание. На работе можно смело делиться обязанностями и почаще обращаться за помощью к коллегам. Забудьте о плохом настроении или депрессии, вас ожидает успешный год.
Властному тигру самое время расслабиться и отдохнуть. В 2023-м хорошо путешествовать и заниматься хобби, которые могут перерасти во что-то большее. То, как вы проживете этот год, повлияет на вашу жизнь на протяжении нескольких лет. Важно не упускать возможностей и не игнорировать знаки Вселенной.
Для быков наступает подходящее время, чтобы начать собственное дело. Кролик дает вам на это свое благословение. В новом году вполне можете сколотить небольшое состояние. Главное, не тратить время и энергию сразу на несколько проектов, а посвятить себя чему-то одному, но очень важному для вас.
Крысам придется усердно трудиться, чтобы оставаться на плаву. Кролик не слишком жалует Крысу, но все же создаст все возможности для ее личностного роста и саморазвития. Подойти к работе придется осмысленно и положиться только на себя: чем меньше будете рассказывать другим людям о своих планах, тем лучше для вас.
Ушедший год принес свинье немало испытаний. Ей нужен отдых, чтобы набраться сил для новых свершений, и Кролик предоставит такую возможность. В 2023-м исполнятся заветные желания, вас ожидает карьерный рост и реализация в личностном плане. Все будет развиваться неспешно, постепенно, но планомерно.
С Кроликом собака находится в дружеских отношениях, и тот щедро одарит ее своими милостями. Жизнь размеренная, давние планы реализуются. Собака получит все то, к чему так давно стремилась. Старания и усилия не пройдут для нее даром, а год Кролика может стать одним из самых счастливых за последнее время.
С покровителем года петухам нужно быть обходительными. Не вступайте в конфликты, не выясняйте отношений и не пытайтесь всем доказывать свою правоту. Это будет настоящей аскезой для эмоциональных Петухов, но иного выхода нет. Будете упорно трудиться, к концу года Кролик отблагодарит вас за старательность.
Девиз для обезь-яны в год Кролика «Знай меру!» В целом им нечего бояться: гарантирован стабильный доход и хорошее карьерное развитие. Успехи окрылят Обезьяну, подарят ей уверенность в собственных силах и значительно поднимут самооценку. Главное, не зазнаваться, ибо этого Кролик не простит.
2023 год станет для козы судьбоносным. Вас ожидает важная встреча с покровителем, на чью поддержку и опору вы сможете рассчитывать. Благоприятный период для развития и демонстрации своих сильных сторон. Дайте возможность им проявиться – и будете довольны результатами этого захватывающего действа.
Лошади в новом году категорически не рекомендуется прикладывать сверхусилия к достижению желаемого. Важно настроиться на размеренный ритм жизни. Ваша тактика – спокойствие, созерцательность и принятие ситуации. Действуя без напряжения, вы добьетесь весьма ощутимых успехов.
Год Кролика напомнит змее о ее истинном призвании – быть спокойной и мудрой. Важно научиться жить в мире со своими близкими, уделять внимание любимым, усмирять гордыню. Возможно, это потребует определенных усилий, но в конце концов Змея ощутит умиротворение и останется довольна собой.
Для дракона год будет непростым: придется пройти сквозь ряд испытаний, с которыми удастся справиться на достойном уровне. Как только тучи над головой рассеются, Дракон сможет выходить в свет, развлекаться и привлекать к себе внимание. Вас обязательно оценят по достоинству.
По знаку Зодиака
Овны в 2023 году могут готовиться к изменениям самого благоприятного характера, это период новых достижений. Они смогут раскрыть свой потенциал, их ждут немалые успехи в работе. Овен умеет трезво оценивать ситуацию, достойно выходить из любого конфликта, принимать решения без промедления. Эти качества помогут ему в новом году преуспеть в труде, да и отдача будет колоссальной.
Тельцам Кролик подарит множество интересных проектов, удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Важно правильно расставлять приоритеты, браться за действительно успешные дела. Звезды не советуют кардинально менять сферу занятости, потому что в уже привычной обстановке Тельцы покажут рост и укрепят свой авторитет.
Близнецам удастся избежать серьезных проблем. Год будет благоприятным и удачным практически во всех сферах жизни. Представители знака смогут продемонстрировать свои умения и навыки, таланты и неординарный подход к работе, а незначительные неурядицы будут решать спокойно и хладнокровно. Стоит подумать о получении новых знаний.
Ракам год приготовил самый благоприятный и активный период. Они будут полны идей и планов, которые успешно реализуют на профессиональном поприще или в бизнесе. Удача будет на их стороне. Раки смогут позволить себе хороший отдых или крупные приобретения, успешными будут инвестиции, а вот распыляться на мелочи звезды им не рекомендуют.
Львов ожидает напряженный год, придется бороться за право быть счастливыми и успешными. Не стоит полагаться на удачу и везение, все успехи будут даваться трудом и усердием. Год благоприятен для развития навыков, получения новых знаний или специальности. Финансовое положение обещает быть стабильным, если Львы в порыве эмоций не станут пускать деньги на ветер.
Весам хозяин года советует быть более открытыми, коммуникабельными, научиться вести конструктивные диалоги, грамотно расставлять приоритеты. Позитивный настрой откроет многие двери. Главное – не упустить шанс, больше общаться и выставлять себя в лучшем свете. Год пройдет в энергичной атмосфере, важно быть готовыми к такой динамичной деятельности.
Скорпионам в грядущем году следует рассчитывать на свои собственные силы, интуицию, умение принимать быстрые решения. Звезды советуют не сходить с намеченного пути, осторожно заводить новые знакомства и сдерживать негативные порывы. Правильное распределение материальных ресурсов – главная задача для Скорпионов. Год хорош для освоения новых профессий, учебы.
Стрельцам предстоит насыщенный период. Год для них станет настоящим переломным моментом, придется решить множество важных вопросов. Но при правильном настрое и желании удастся добиться карьерных высот, успехов в бизнесе. Особое место займут родственные связи. При возникновении проблем и неурядиц за помощью стоит обращаться к родным и близким людям.
Козерогам нужно быть более активными, много работать для достижения результатов, вкладывать время и силы в саморазвитие, чаще бывать со своими близкими. Год у многих из них начнется неспешно, но уже совсем скоро им придется погрузиться в активную работу. Финансовая стабильность ожидается ближе к лету, терпение и трудолюбие Козерогов будут щедро оплачены.
Водолеям следует четко наметить цели на 2023 год, который станет периодом глобальных перемен. Предстоит упорно работать во всех направлениях, в том числе и над собственным саморазвитием и самообразованием. Хорошими помощниками будут активность и коммуникабельность. Кардинальные перемены помогут Водолеям выбраться из привычного образа жизни и заставят пересмотреть некоторые принципы.
Рыбам гороскоп сулит благоприятный год. Нужно лишь сосредоточить внимание на предстоящих делах, выполнять их не откладывая, а проблемы решать по мере их поступления. Множество идей в большинстве своем удастся успешно реализовать, главное, проявлять больше инициативы и активности. Рыбы полны энергии, позитива и вдохновения – результаты будут налицо.