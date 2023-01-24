Первый заместитель председателя Госстандарта Елена Моргунова и заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий посетили выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая проходит на базе Национального выставочного центра «БелЭкспо», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Представители руководства Госстандарта ознакомились с представленными на выставке достижениями в области искусственного интеллекта, IT-технологий, инновационного приборостроения и электротранспорта, летательных аппаратов и обороноспособности, экологии и агропромышленного комплекса, медицины и других отраслей.

«Выставка впечатляет и поражает представленным множеством научных достижений: от продуктов питания до космических разработок, — поделилась своими впечатлениями Елена Моргунова. — Все эти достижения созданы совместно, межведомственно: учеными Национальной академии наук Беларуси, специалистами министерств, концернов и их организаций. Белорусский интеллект — действительно масштабный, о нем нужно говорить, его нужно показывать и более агрессивно пропагандировать. Нам есть чем гордиться».

В рамках выставки «Беларусь интеллектуальная» научно-технические достижения демонстрируют и ведущие институты Госстандарта. Так, Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) представляет национальные эталоны единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального напряжения и тока и единицы длины в нанометровом диапазоне. Новые разработки созданы в 2021-2022 годах в рамках реализации государственной научно-технической программы «Эталоны Беларуси».

Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) демонстрирует 3D-модель радиобезэховой камеры для испытаний промышленной продукции и транспортных средств, в том числе крупногабаритных, по параметрам электромагнитной совместимости. Они необходимы для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям с целью доступа на рынок ЕАЭС и других стран, а также повышения ее технического и инновационного уровня.

Данная испытательная площадка, в которой может разместиться самый большой из производимых на территории Беларуси сочлененный электробус, была создана в рамках государственной инвестиционной программы в конце 2020 года и является уникальной не только в стране, но и на постсоветском пространстве. Ее функционирование существенно сокращает затраты отечественных предприятий, которые ранее были вынуждены проводить испытания своей продукции за рубежом.

«Наши институты представили интеллектуальные разработки, которые сегодня применяются для контроля безопасности и качества продукции, соблюдения установленных к ней требований, а также содействия внедрению инновационных достижений в производственный сектор, — прокомментировала Елена Моргунова. — Сегодня экономика испытывает ряд ограничений, однако они не сломили ее. Наоборот, дали импульс для нового развития. Выставка показывает, что предоставленные новые возможности помогут серьезно развиваться нашим основным производствам, обеспечивая и продовольственную, и промышленную безопасность страны».

В свою очередь заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий отметил, что наибольший интерес вызвали современные белорусские разработки в сфере электротранспорта. «Сегодня это одно из перспективных направлений с учетом планируемого ввода в этом году и второго блока БелАЭС, — сказал он. — На выставке также представлены наработки по развитию зарядных станций вместе с системой накопления электрической энергии. Данные мероприятия активно продвигаются системой Госстандарта, в частности Департаментом по энергоэффективности. В будущем планируем создать отдельную государственную программу по реализации мероприятий по увеличению электропотребления в нашей стране. С учетом тех наработок и перспективных направлений, которые представлены сегодня на выставке, думаю, все в наших силах».

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