Готовность сельхозтехники весеннего назначения в Гомельской области составляет почти 80%, — сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

Из почти 3700 единиц сельскохозяйственной техники, запланированной к ремонту, уже восстановили 1564. За прошедшую неделю — 460.

«На сегодня процент готовности техники весеннего назначения — 79», — сказал председатель комитета.

По его словам, темпы работ следует нарастить Кормянскому, Наровлянскому, Октябрьскому, Добрушскому, Калинковичскому районам.

«Если не будет вовремя подготовлена техника, вовремя внесены удобрения, урожая не будет. Наступает последний стратегически важный месяц. Нужно серьезно усилиться. Сконцентрируйте все силы и ресурсы, чтобы выполнить все, что запланировали», — поставил задачу руководителям районов, сельхозорганизаций, агросервисов региона и другим ответственным председатель облисполкома Иван Крупко.

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