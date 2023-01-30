Прошлый год стал рекордным по количеству сделок на рынке минской жилой недвижимости. Не секрет, что покупка квартиры – процесс ответственный. К сожалению, не всегда удается стать счастливым обладателем квадратных метров и при этом избежать неприятностей. Myfin.by поговорил с экспертами и попросил их рассказать о признаках проблемной недвижимости и о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы покупка была безопасной.

Наследники прошлого владельца

Бывают случаи, когда после покупки жилья спустя какое-то время появляются наследники прошлого владельца квартиры и предъявляют права на нее.

«Вот ситуация: люди развелись и никак нотариально не определили судьбу своей недвижимости. Муж уезжает за границу, где спустя определенное количество лет умирает. Прошло время, жена здесь, в Беларуси, собралась продать квартиру. И тут сразу возникает вопрос: а не женился ли ее бывший муж заново, нет ли у него детей, то есть наследников, которые могут объявиться в самый неподходящий момент?» – пояснила агент по продаже недвижимости компании «АН Гарант Недвижимость» Ирина Марголина.

«Поэтому, если квартиру продает молодой мужчина или женщина, которые сейчас не женаты и не замужем, мы, риелторы, идем в архив загса и проверяем, не состояли ли он/она в браке на момент приобретения жилья», – рассказала эксперт.

«Не осознавал характер своих действий»

Риелторы предупреждают: особо внимательным нужно быть, если продает квартиру человек, состоящий на учете в психдиспансере.

«Например, был случай, когда женщина продавала квартиру, и по лицевому счету мы увидели, что на квартиру был оформлен договор дарения двухлетней давности. Оформила дарственную сестра этой женщины. Сестра, которая оформляла дарственную, на тот момент находилась в психдиспансере. В день оформления дарственной ее из диспансера освободили, взяли справку, что она на тот момент якобы здорова, а потом ее в диспансер снова вернули, то есть признали больной. Мы в той ситуации посоветовали покупателю отказаться от данной сделки. Потому что не исключено, что сестра, оформившая дарственную, может когда-нибудь выписаться из психдиспансера и заявить, что сделку провернули незаконно», – рассказала начальник отдела продаж агентства недвижимости «7 этажей» Наталья Зубковская.

Ирина Марголина в свою очередь подчеркнула, что некоторые люди зарабатывают путем мошеннических схем, используя статус по психическому здоровью. «У нас в законодательстве ведь есть такая формулировка, как «не осознавал характер своих действий»», – отметила она, добавив, что люди этим пользуются. «Расскажу про один случай, это реальный пример, все происходило в Беларуси, – поделилась Ирина Марголина. – Пожилая женщина продавала квартиру не через агентство, спустя три месяца после продажи явилась в суд, где начала плакать и рассказывать судье, что несколько месяцев назад чувствовала себя очень плохо, и врач ей прописал препараты. Как результат, она не помнит, как продала квартиру и факта передачи денег тоже не помнит. И суд признал эту сделку ничтожной, то есть все разрешилось не в пользу добросовестного покупателя, а квартиру опять передали этой женщине. Но не прошло и полгода, как она снова явилась в суд». Что предпринять в случае, если вы покупаете квартиру у владельца, стоящего на учете в психдиспансере? Эксперты советуют в день сделки организовать освидетельствование, что человек может совершать сделку, осознает ее последствия. Правда, и это не 100% гарантия, что потом не возникнут проблемы. Долги

Важный момент – это отсутствие задолженности по коммунальным платежам. К примеру, нередки случаи, когда люди подают заниженные показатели приборов. «У меня был случай, когда мы продавали квартиру полгода, люди не жили в ней года три и не платили за электроэнергию вообще. И когда коснулось, оказалось, что счетчик неисправен», – рассказала Ирина Марголина. «То есть контроль соответствия оплат показаниям – это очень важный момент, а люди часто упускают это из виду», – подытожила специалист. Человек выбыл в места лишения свободы

Необходимо также проверить, нет ли выписанных из квартиры, которые сейчас находятся в местах не столь отдаленных. По закону, вернувшись, такой человек имеет право прописаться и жить в этой квартире. То есть квартира была продана без его участия, когда он был осужден. «Такие ситуации встречаются, человек приезжает и говорит, что он будет здесь жить. Мы в этих случаях смотрим, как квартира приобреталась, на каком основании этот человек был прописан, степень его родства с людьми, собирающимися продать квартиру», – отметила Наталья Зубковская. Неузаконенная перепланировка При покупке квартиры с осторожностью необходимо отнестись к той, в которой сделана неузаконенная перепланировка, предупреждают риелторы. «Напомним, что согласно законодательству квартира должна продаваться в соответствии с техническими характеристиками, указанными в техпаспорте. Сложности возникают тогда, когда люди делают такую перепланировку, которую нельзя узаконить», – рассказала риелтор агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт» Екатерина Кривенкова. «Так, например, в старых панельных домах многие когда-то вырубали в вентиляционной шахте на кухне нишу под холодильник. Соединение балкона или лоджии с жилым отапливаемым помещением (встречается очень часто) – это тоже неузаконенная перепланировка. Это делать категорически нельзя, и узаконить это невозможно», – заметила специалист. «А то, что нельзя узаконить, по законодательству надо привести в первоначальное состояние. Покупателю, видя такие нарушения, стоит отказаться от приобретения квартиры», – считает Екатерина Кривенкова. Квартира с прописанными людьми Покупка квартиры с прописанными людьми – еще один неприятный сюрприз, который может поджидать покупателя. «Ситуация может выглядеть так: в квартире жили большой семьей, потом дети выросли, один из двух детей уехал за границу и не выписался. Представим, что он уже давно живет за рубежом, обосновался там, редко приезжает. Проходит время, родители, проживавшие в этой квартире, умерли. Вступил в права наследства второй ребенок, который живет здесь, в Беларуси, и он решил квартиру продать. И тут возникает проблема. Лицевой счет показывает, что в квартире прописан еще один человек, которые уже давно живет, скажем, в США. А бывает, что люди не общаются, родственные связи не поддерживают», – привела пример Екатерина Кривенкова. Как решается эта проблема: по законодательству при продаже квартиры должно быть от каждого прописанного согласие на продажу. Если прописан не родственник, то его можно выписать по суду.