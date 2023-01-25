Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «О Всебелорусском народном собрании», передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона «О Всебелорусском народном собрании», внесенный в Палату представителей депутатом Светланой Любецкой и принятый в первом чтении в авторской редакции, доработан Постоянной комиссией по законодательству Палаты представителей с учетом высказанных по нему замечаний и предложений заинтересованных.

Законопроект не претерпел существенных изменений. В нем сохранены подходы, обеспечивающие комплексное определение порядка формирования Всебелорусского народного собрания и реализации им своих полномочий, принципов и организационных основ его деятельности, механизмов рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции ВНС.

В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроект направлялся для внесения возможных поправок во все постоянные комиссии Палаты представителей. По законопроекту также проведены все предусмотренные законодательством согласования и экспертизы.