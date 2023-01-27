«Гомельская область. Портрет региона» – тема встречи, участие в которой приняли и.о. председателя районного совета ветеранов Мария Майсейкова, ветеран труда, член президиума районного совета ветеранов, делегат шестого Всебелорусского народного собрания Галина Михальцова, первый секретарь РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко, самобытные писатели Ольга и Николай Суковатые, а также учащиеся 8 класса средней школы №1 райцентра.

Гомельская область – прекрасный уголок Беларуси, край неповторимой природы и трудолюбивых людей, развитой промышленности и сельского хозяйства. Многое пришлось пережить нашей области в годы тяжелого военного лихолетья и после трагедии на Чернобыльской АЭС. За всем этим стояли простые и мирные люди, сумевшие выстоять и пережить все тяготы.

О том, как сложилась история Гомельщины, какими достопримечательностями и знаменитыми людьми она гордиться, рассуждали участники диалоговой площадки.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива центральной районной библиотеки