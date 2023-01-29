Правильное питание – это не диета со множеством ограничений, когда нельзя есть как раз то, что больше всего хочется. В правильном питании можно почти все, в том числе и всеми любимые сладости. Врач-диетолог Светлана Кашицкая на своей странице в Instagram рассказала, какие сладости не вредят фигура, а наоборот, даже полезны для здоровья.



По словам специалиста, существует множество сладостей, не содержащих сахара.

– К примеру, орехи и сухофрукты. Эти продукты на самом деле незаменимы в рационе любого человека. Благодаря высокой калорийности орехов они дают длительное чувство насыщения, а сухофрукты станут прекрасной основой для напитков и вполне могут заменить конфеты. Орехи можно выбирать любые. Они полезны для всех, но стоит ограничить их потребление до 20–30 г в день, так как они содержат много калорий, – отметила Светлана Кашицкая.

Диетолог подчеркнула, что самые сладкие сухофрукты – это финики. Они содержат до 70% сахарозы и фруктозы, более 20 аминокислот и витаминов:

– Финики способствуют укреплению эмали зубов, в отличие от конфет. Благодаря содержанию полезных микроэлементов они помогают восстановить микрофлору кишечника и поддерживают мозговую деятельность.

По словам специалиста, курага содержит больше витаминов и минералов, чем например свежие абрикосы. Она также полезна для зрения, сердца и помогает укрепить иммунитет.

— Изюм содержит высокую концентрацию витаминов группы B, а также фосфор, магний, кальций и железо, — добавила Светлана Кашицкая.

Диетолог отметила, что пастила целиком состоит из фруктов, поэтому, если это она без добавленного сахара, ее можно есть даже при самой строгой диете.

— Шоколад с содержанием какао-бобов не менее 72% оказывает положительное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшает настроение и самочувствие. Но запомните, что дневная норма чёрного шоколада — не более 20 г., — подчеркнула диетолог.

Светлана Кашицкая также рассказала и о суфле с желе:

— Они не только не нанесут вреда ни вашей фигуре, ни вашему желудку, так как сделаны на основе желатина – белка, необходимого нашему организму, но и принесут ощутимую пользу связкам и суставам.

Фрукты, как свежие, так и запеченные являются отличными диетическими сладостями и альтернативой тортам и конфетам, считает специалист.

— Мюсли-батончики лучше делать самим, но можно и купить в специализированном магазине, предварительно внимательно прочитав состав, так как производители часто добавляют в них сахар и растительные масла, — отметила Светлана Кашицкая.

Диетолог резюмировала, что при правильном сбалансированном питании можно все:

— А голодовки — это опасно и уже не модно.

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