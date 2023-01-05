С 1 января 2023 года вступают в силу Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.08.2022 № 83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения» и Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.11.2022 № 1569 «Об организации проведения диспансеризации взрослого населения».

АНКЕТА

выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний

Настоящими документами утверждены: Инструкция «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения Республики Беларусь», Рекомендации «О порядке организации проведения проведении диспансеризации взрослого населения Республики Беларусь», которыми определена организация проведения диспансеризации населения в амбулаторно-поликлинических организациях по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) и в других организациях, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством.

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, проводимый медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения.

Цели диспансеризации:

1. Проведение медицинской профилактики.

2. Пропаганда здорового образа жизни.

3. Воспитание ответственности граждан за свое здоровье.

Диспансеризация проводится в группах диспансерного наблюдения:

Взрослого населения — с 18 до 39 лет и с 40 лет и старше;

Детского населения — до 1 года и с 1 года до 17 лет.