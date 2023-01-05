С 1 января 2023 года вступают в силу Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.08.2022 № 83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения» и Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.11.2022 № 1569 «Об организации проведения диспансеризации взрослого населения».
АНКЕТА
выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний
Настоящими документами утверждены: Инструкция «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения Республики Беларусь», Рекомендации «О порядке организации проведения проведении диспансеризации взрослого населения Республики Беларусь», которыми определена организация проведения диспансеризации населения в амбулаторно-поликлинических организациях по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) и в других организациях, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством.
Диспансеризация – это комплекс мероприятий, проводимый медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения.
Цели диспансеризации:
1. Проведение медицинской профилактики.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Воспитание ответственности граждан за свое здоровье.
Диспансеризация проводится в группах диспансерного наблюдения:
Взрослого населения — с 18 до 39 лет и с 40 лет и старше;
Детского населения — до 1 года и с 1 года до 17 лет.
В ходе диспансеризации медицинские работники амбулаторно-поликлинических организаций проводят:
- Анкетирование пациентов для выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний (предусмотрено самостоятельное анкетирование с использованием электронного сервиса посредством мобильного телефона или персонального компьютера и получением результатов на электронную почту личного кабинета амбулаторно-поликлинической организации);
- Анализ медицинских документов пациента;
- Оценку факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
- Медицинский осмотр пациента;
- Консультируют пациента по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа;
- Жизни и воспитания ответственного отношения к своему здоровью.
По результатам анкетирования и медицинского осмотра, при необходимости, проводят дополнительные диагностические исследования (общие анализы крови, мочи, определение уровня глюкозы крови, электрокардиографию и др.) и определяют объем оказания медицинской помощи пациентам по профилям заболеваний.
Диспансеризация будет проводиться:
1. По предварительной записи;
2. При самостоятельном обращении пациента в амбулаторно-поликлиническую организацию или иную;
3. Организацию здравоохранения;
4. При оказании медицинской помощи пациенту;
5. При согласовании с нанимателем о проведении диспансеризации работников организаций.
Предварительную запись
1. Планируется осуществлять в соответствии с режимом работы амбулаторно-поликлинических организаций;
2. При оказании медицинской помощи медицинским работником;
3. При обращении пациента в стол справок (колл-центр) регистратуры амбулаторно-поликлинических;
4. Организаций, в том числе по телефону;
5. Посредством официального сайта амбулаторно-поликлинических организаций.
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации можно получить в поликлинике.
Пациент обязан заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные меры по его сохранению, укреплению и восстановлению
(глава 9, статья 42 Закона Республики Беларусь О здравоохранении)