Несколько месяцев назад маленькой Виктории поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия второго типа.

Сейчас Виктории один год и восемь месяцев. И болезнь медленно забирает у девочки жизнь. Фото из личного архива Натальи Кравцовой

СМА – генетическая прогрессирующая болезнь. Ребенок теряет двигательную активность, а со временем могут возникнуть проблемы с глотанием и дыханием.

– Вика родилась в срок. И тогда не было проблем со здоровьем, она росла и развивалась как обычные дети, – делится воспоминаниями мама девочки Наталья Кравцова. – Ближе к году стали замечать, что она теряет приобретенные навыки. Если в 10 месяцев дочка пробовала делать первые шаги, то в год не могла даже стоять. Мы забили тревогу. И пройдя все необходимые обследования, узнали о страшном диагнозе. Потом открыли сбор средств на препарат Золгенсма, стоимость которого катастрофическая – почти два миллиона долларов. Но одна инъекция этого препарата навсегда остановит болезнь, и наша Викуля будет жить.



Сейчас собрана лишь малая часть необходимой суммы – более 11 тысяч долларов. Родители обращаются к каждому с просьбой о помощи.

– Не оставайтесь равнодушными к судьбе нашей маленькой девочки. Мы очень нуждаемся в помощи. Верим в ваши добрые сердца. Одним нам не справиться с этой болезнью, – рассказала мама маленькой Виктории. – Новогодние праздники проходят, но мы по-прежнему ждем чудес. Ждем свой укол Золгенсма, драгоценный укол жизни!

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 309 ОАО «АСБ Беларусбанк» – г. Добруш, ул. Комарова, 2-а;

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Пополнить баланс МТС: +375 (29) 720-86-22.

Назначение платежа: Кравцова Наталья Викторовна. На лечение дочери Кравцовой Виктории Александровны.

Источник: http://gp.by

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