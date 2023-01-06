В преддверии профессионального праздника работников социальной сферы корреспондент «Авангарда» отправилась в Уваровичи, чтобы пообщаться с социальным работником территориального центра социального обслуживания населения Еленой Судаковой.

Встречаемся на рабочем месте Елены – в это время она обычно посещает Людмилу Семенякину, одну из своих десяти подопечных, девять из которых проживают в Уваровичах и одна бабушка – в д. Калинино.

– Работаем мы, как и многие, с 8 до 17 часов. Ежедневно, кроме выходных, я посещаю 3-4 человека. К Людмиле, например, прихожу два раза в неделю, а с некоторыми встречаюсь трижды. На одно посещение нам положено 2 часа 40 минут с учетом дороги, и этого времени вполне хватает для выполнения всех необходимых обязанностей. Со всеми своими подопечными я работаю уже много лет, поэтому у нас сложился четкий график и мне не нужно спрашивать, в какой помощи нуждается человек. А если вдруг возникает экстренная ситуация – нужно кому-то лекарства принести, вызвать скорую или сопроводить в больницу, меняю график и всех предупреждаю об изменениях. Со своими подопечными я всегда на связи в любое время суток, – рассказывает Елена Сергеевна.

Под ее социальной опекой в основном одиноко проживающие пенсионеры по возрасту от 78 до 87 лет, которые нуждаются в помощи по хозяйству. Их дети далеко, приезжают только по выходным или праздникам, поэтому посещения социальных работников для них уже стали необходимостью. В зависимости от категории населения, дохода и наличия родственников, которые по закону обязаны содержать нетрудоспособного человека, социальные услуги могут оказываться без взимания платы, на условиях частичной или полной оплаты.

– Среди стандартных услуг, которые мы оказываем нуждающимся, – уборка, приготовление пищи, выписка рецептов, доставка продуктов и лекарств, а при необходимости – воды и топлива, сопровождение в больницу, расчистка дорожек в зимний период, мытье окон не менее двух раз в год и другие. Кроме основного перечня работ, есть и дополнительные услуги по вполне доступным для пенсионеров ценам, – объясняет Елена. – Помимо работы со своими подопечными, я, как и все соцработники, несколько раз в год посещаю закрепленных за мной одиноких людей: обследую печное отопление на предмет готовности к зимнему периоду, проверяю наличие притопочных листов, пожарных извещателей. Если есть такая потребность, помогаю нуждающимся оформить документы на получение единовременной помощи на приобретение топлива или дорогого лекарства, ремонт печей. Так, одной из моих подопечных территориальный центр соцобслуживания населения частично компенсировал замену электропроводки в доме.

Как признается Елена Сергеевна, ей не единожды предлагали другие варианты работы, в том числе по ее специальности – дошкольное образование, но уже 23 года она не меняет сферу деятельности.

– На эту работу я попала случайно. По моей специальности на тот момент не было вакансий, и я обратилась на биржу труда, где мне и предложили такой вариант. Сначала думала, не получится, но потом вошла в ритм и, честно говоря, уже не представляю себя на другой работе. Мне даже семья говорит, что я не смогу без своих бабушек, а они без меня. Действительно, с годами прикипаешь к людям, они становятся родными, – делится Елена. – Мои подопечные практически не выходят за пределы дома, поэтому всегда ждут меня к назначенному времени, чтобы поделиться со мной своими радостями и печалями. И я никогда не отказываю им в общении на любые темы. Они мне рассказывают о здоровье, детях, могут и про политику разговор завести. Общение для них, может быть, даже важнее помощи по хозяйству. А для меня главное – их хорошее настроение.

Людмила Семенякина:

– Уже 5 лет я вынуждена передвигаться на коляске. С тех пор Елена – мой незаменимый помощник и самый близкий и любимый друг. В будние дни, когда муж на работе, я всегда могу положиться на Леночку. Она убирает, готовит, приносит продукты, выписывает рецепты, ходит в аптеку. Если срочно нужны лекарства, я могу позвонить в любой день недели, независимо от дней посещений, и она всегда меня выручит.

Анна ЛИТАШ

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