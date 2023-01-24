В Беларуси планируют создать еще один отряд специального назначения. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков в интервью журналу «Спецназ» (ИД «Беларусь сегодня»), сообщает БЕЛТА.

В прошлом году новый отряд спецназа «Рысь» был создан в Беларуси. Его основные задачи — борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. Как подчеркнул Николай Карпенков, потенциал у нового спецподразделения очень серьезный.

«Мы предусматриваем в течение ближайшего полугодия создание еще одного отдельного подразделения специального назначения, которое будет выполнять аналогичные функции, но в привязке к южному направлению — в Гомельской области», — проинформировал замминистра.

По словам Николая Карпенкова, во внутренних войсках 2023 год объявлен годом создания спецподразделений и развития их профессиональной подготовки.

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