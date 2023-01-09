Жабинковский комбикормовый завод планирует построить новую линию по производству сухих кормов для домашних животных. Об этом сообщил корреспонденту БелТА председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич.

В минувшем году предприятие завершило модернизацию существующей линии по выпуску сухих кормов. Благодаря чему объемы производства этой продукции выросли вдвое — до 6 тыс.т в год. «Принято решение не останавливаться на достигнутом и реализовать инвестиционный проект, чтобы увеличить объемы производства еще почти в два раза. Весь объем продукции, который производит завод, реализовывается фактически с колес. Предприятие может реализовать гораздо больше, чем позволяют нынешние объемы», — подчеркнул Андрей Кузьмич.

Комбикормовый завод намерен реконструировать склад и разместить там еще одну линию по выпуску сухих кормов для котов и собак. В расширение производства предприятие готово инвестировать Br11,5 млн. Этот проект планируется реализовать до середины 2024 года. «Проект позволит увеличить производительность, обеспечить характеристики корма на уровне лучших европейских аналогов, нарастить объемы выпуска импортозамещающей продукции. Предполагается дополнительно создать 13 рабочих мест», — добавил председатель райисполкома.

На Жабинковском комбикормовом заводе трудятся около 400 человек. Он занимает около 30-35% в общем объеме промышленного производства Жабинковского района. Это предприятие является вало- и градообразующим для региона. История этого завода началась в середине ХХ столетия. Тогда на небольшом производстве выпускали 35 т комбикорма в сутки. Сейчас производят 120 тыс.т продукции в год: комбикорм для сельскохозяйственных животных, корм для рыб, домашних животных и даже улиток.

Источник: http://gp.by

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