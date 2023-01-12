Встреча прошла в формате живого диалога в Кошелевском детском саду.

Людмила Адамовна подвела итоги года, обозначив самые значимые достижения нашего района на областном и республиканском уровнях. В том числе достижения организаций и предприятий, в сфере образования, сельского хозяйства, культуры.

На встрече обсудили ситуацию на международной арене, насколько успешно развивается социальная политика в государстве, какие задачи стоят перед Будакошелевщиной в 2023 году. Жители активно включились в диалог с заместителем председателя, интересовались возможностью строительства физкультурно-оздоровительного центра, перспективой строительства в деревне Кошелево станции обезжелезивания, изменениями в системе пенсионных выплат, а также возможностью остановить отток специалистов в другие страны на государственном уровне.

В завершение встречи Людмила Кураликова призвала жителей ценить социальную поддержку государства и с уважением относиться к своей истории.

Алина ЮРИНСКАЯ

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