Кроме того, курсанты автошкол, которые пересдают вождение в ГАИ, будут повторно арендовать транспортное средство (легковое авто, автобус, грузовик) уже не за 30 рублей, как раньше, а за 40.

Также подорожает услуга по выдаче справки о наличии водительского удостоверения.

Отпускные рассчитают по-новому

С 1-го числа в Беларуси произведут расчет средней зарплаты всех работников. Дело в том, что в связи с праздниками в 2023 году в стране объявлено 10 нерабочих дней – ранее их было 9. Из этого следует, что среднемесячное количество календарных дней уменьшено с 29,7 до 29,6.

Этот показатель используется, к примеру, для расчета среднего заработка, сохраняемого работнику за время трудового или социального отпуска. За счет нововведений средний заработок белорусов, который учитывает в том числе премии, бонусы, надбавки и вознаграждения (по итогам работы за год, за выслугу лет и иные), а также компенсации за отпуск будут несколько выше , чем сейчас.

Книги жалоб теперь будут не везде