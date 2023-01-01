К концу подходит 2022 год, изменений в котором было не счесть. В новом 2023-м белорусов также ожидает уйма новшеств, некоторые начнут действовать уже с января. Подробнее о них – в подборке Sputnik.
Уже с января у сограждан будет много финансовых забот: одним пересчитают зарплаты, а кому-то придется заплатить новый сбор – налог на профессиональный доход.
Помимо этого, у жителей Беларуси на Новый год будет три выходных подряд – 31 декабря, 1 и 2 января. В связи с этим на несколько дней изменится работа больниц и поликлиник, а также общественного транспорта.
Sputnik Беларусь собрал все, что нужно знать о том, как изменится жизнь белорусов с 2023 года.
Тройные выходные
В этом году канун Нового года и сам праздник выпали на субботу и воскресенье. Но расстраиваться белорусам не нужно: в понедельник на работу идти не придется.
Напомним, с 2019 года официальным нерабочим днем стало и 2 января. Таким образом, жители республики будут отдыхать три дня.
У школьников тоже будет отдых: с 25 декабря по 8 января – зимние каникулы.
Как будут работать больницы и поликлиники
В новогодние и рождественские праздники рабочий режим медучреждений поменяется. Больницы и поликлиники будут работать следующим образом:
31 декабря – по графику субботнего дня,
1 января – по графику работы в праздничный день,
2 января – по графику выходного дня,
7 января – по графику работы в праздничный день.
В Минздраве отмечают, что больницы готовы к приему пациентов на случай экстренной госпитализации в период праздников. Также усилена работа приемных отделений, травматологов и реаниматологов.
А транспорт будет ездить?
Минсктранс ранее отменил некоторые новогодние международные рейсы из Минска в Ригу, Каунас, Варшаву и Вильнюс. Автобусы не поедут только в канун праздника 31 декабря, а также 1 января – точное расписание отмененных рейсов можно посмотреть здесь.
Что касается минского городского транспорта, то в расписание движения автобусных маршрутов №1, 69 73, 91 и 100, а также троллейбусного маршрута №22 внесены изменения – они связаны с новогодними мероприятиями. До 8 января 2023 года транспорт будет ходить по другому графику, его можно уточнить на сайте Минсктранса, вбив по этой ссылке интересующий маршрут.
Также в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока 1 января будут внесены изменения в работу городского транспорта.
В то же время поезда и электрички будут ездить исправно: БЖД назначила на праздники более 130 дополнительных составов. Из них более 50 – в международном направлении.
Зарплаты бюджетников
Размер базовой ставки увеличится в Беларуси с 1 января, с нового года этот показатель составит 228 рублей. По сравнению с ноябрем он увеличится на 16 рублей.
Это нововведение особенно важно для работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, библиотекарей и так далее, ведь к основной зарплате для них предусмотрена уже большая надбавка.
Кстати, в следующем году зарплаты у бюджетников в Беларуси будут составлять 75% от средней по стране – в этом заверили депутаты. Напомним, в октябре средняя получка была на уровне 1636 рублей (607 долларов по состоянию на 26 декабря 2022 года).
«Минималка» станет больше
Размер месячной минимальной заработной платы также изменится в Беларуси с 1 января 2023 года и составит 554 белорусских рубля. За год «минималка» увеличилась практически на 100 рублей.
Минимальная заработная плата, которую могут получать белорусы, меняется в зависимости от уровня инфляции в стране. Несмотря на зарегистрированную в ноябре дефляцию, «минималка» будет увеличена со следующего месяца.
Напомним, что минимальная ЗП – это самый низкий порог оплаты труда в стране. Платить сотрудникам меньше этой суммы организации и предприятия не имеют права, исключением являются трудовые отношения по договору подряда.
Базовая величина – грядет новый рост?
Показатель, который берут в качестве основы для расчета и определения целого ряда выплат в стране – пенсий, пособий, стипендий, – вполне вероятно, будет увеличен с 1 января 2023 года. Также базовая дает ориентир для определения размеров штрафов, налогов и различных пошлин.
Ежегодно БВ увеличивают на 1,5-2 рубля, можно предположить, что с нового года она увеличится в этих пределах. Следом за базовой величиной вырастут все соцвыплаты и штрафы. На данный момент и весь этот год одна базовая составляла 32 рубля.
Подорожают услуги ГАИ
Ранее сообщалось, что тарифы на некоторые услуги ГАИ вырастут с 1 января. Дороже, например, станет оформить договор купли-продажи, мены и дарения. Вполне вероятно, что это связано с возможным ростом базовой величины с нового года.
Кроме того, курсанты автошкол, которые пересдают вождение в ГАИ, будут повторно арендовать транспортное средство (легковое авто, автобус, грузовик) уже не за 30 рублей, как раньше, а за 40.
Также подорожает услуга по выдаче справки о наличии водительского удостоверения.
Отпускные рассчитают по-новому
С 1-го числа в Беларуси произведут расчет средней зарплаты всех работников. Дело в том, что в связи с праздниками в 2023 году в стране объявлено 10 нерабочих дней – ранее их было 9. Из этого следует, что среднемесячное количество календарных дней уменьшено с 29,7 до 29,6.
Этот показатель используется, к примеру, для расчета среднего заработка, сохраняемого работнику за время трудового или социального отпуска. За счет нововведений средний заработок белорусов, который учитывает в том числе премии, бонусы, надбавки и вознаграждения (по итогам работы за год, за выслугу лет и иные), а также компенсации за отпуск будут несколько выше, чем сейчас.
Книги жалоб теперь будут не везде
Еще одно интересное нововведение: с 2 января в Беларуси меняются правила ведения «Книг замечаний и предложений». Отмечаются, что такие книги теперь не нужно вести в автомобильных пунктах пропуска на границе и на таможне, в редакциях газет и журналов, в посольствах и консульствах, в автошколах, учебных центрах, центрах подготовки и переподготовки водителей.
В самых «болезненных» сферах – общепита, ЖКХ, торговли, здравоохранения, страхования и финансовых услуг – документация с замечаниями и предложениями останется.
Кроме того, книги жалоб обязаны будут завести риелторские организации, а также различные автомобильные СТО и мастерские.
Новые налоги с 1 января
С нового года в Беларуси вступает в силу новый налоговый кодекс. Основное новшество касается самозанятых – тех, кто уплачивает единый налог. С 1 января они могут добровольно перейти на новый вариант налогообложения – налог на профессиональный доход.
Ставка будет устанавливаться в двух размерах:
10% от полученного ежемесячного дохода должны уплатить те физлица, чей доход за календарный год не превысил 60 тысяч рублей.
20% от ежемесячного дохода – те, у кого доход за год превысил 60 тысяч рублей (то есть, если получено 75 тысяч рублей, то на 15 тысяч будет ставка 20%, а остальное облагается по 10%).
Ставка налога включает в себя как непосредственный платеж в бюджет, так и отчисления в ФСЗН.
На новый налог могут перейти ремесленники, парикмахеры, визажисты, мастера по маникюру и педикюру. А также те, кто получает доход от услуг агроэкотуризма, продажи котят и щенков, видеосъемки мероприятий, настройки и ремонта музыкальных инструментов, ремонта часов, обуви, сумок и зонтов, изготовления дубликатов ключей, разработки веб-сайтов и компьютерных услуг, репетиторства.
Подробнее о нюансах нового налога можно почитать здесь.
Построить домик в деревне
Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях подписал изменения в указ №13, согласно которым расширяется господдержка при строительстве или покупке жилья на селе.
Основное новшество касается тех, кто стоял в очереди нуждающихся и до 15 января 2022 года получил участки для строительства в сельской местности. Если этим людям дали землю не по месту постановки на учет нуждающихся, то они смогут в следующем году получить господдержку и на строительство домов на этих участках.
Смягчены ограничения по льготным участкам. Раньше их можно было отчуждать (продавать, менять и тому подобное) не ранее 8 лет после выделения – теперь этот срок сокращен до 5 лет.
Семейный капитал вырастет на 4 тысячи рублей
Кстати, на постройку домика в деревне можно использовать семейный капитал, который единоразово назначается всем многодетным семьям в Беларуси. На начало декабря в стране было открыто 120 927 депозитных счета на семейный капитал.
В данный момент размер госпомощи составляет 25 995 белорусских рублей (9 655 долларов по курсу Нацбанка на 26 декабря 2022 – Sputnik). Как ранее заявляли в Минфине, в 2023 году она увеличится до 30 336 рублей. На эти цели государством предусмотрено 429 млн рублей. По оценке, выплатами воспользуются почти 14 тысяч семей.
Кредитная «заморозка»
На покупку или строительство жилья можно использовать в том числе и кредитные инструменты. На днях два белорусских банка объявили о заморозке процентных ставок по кредитам на недвижимость на весь 2023 год. Речь идет о займах, взятых у «Белгазпромбанка» и «Приорбанка» до 28 февраля 2022 года.
На аналогичные меры пошел и крупнейший банк страны – Беларусбанк. С 1 января учреждение снижает процентные ставки по кредитам на жилую недвижимость – до 18% годовых. Речь идет о тех договорах, которые были оформлены до последней корректировки ставки рефинансирования – то есть до 1 марта 2022 года.
Хочешь стать пенсионером? Сперва нужно больше отработать
В 2023 году увеличится страховой стаж, который наряду с обязательными отчислениями в ФСЗН является основным условием для получения пенсии гражданином Беларуси. В следующем году этот показатель вырастет до 19 лет (вместо прежних 18,5 лет).
Простыми словами, если у вас есть зеленая пластиковая карточка соцстраха, и вы официально отработали 19 лет, пенсию вы непременно получите.
Важный нюанс: с каждым годом страховой стаж повышается на полгода. То есть, если в следующем году он составит 19 лет, в 2024-м – уже 19,5 лет. Завершится реформа по стажу в 2025 году – отработать к тому моменту придется как минимум 20 лет.
Напомним, пенсионный возраст в Беларуси пока поднимать не планируется: сейчас женщины выходят на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины – в 63 года.