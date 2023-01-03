За истекший 2022 год на территории района произошло 47 пожаров, подлежащих ведомственному учёту, на которых погибли 6 человек. Для сравнения: за 2021 год произошло 58 пожаров, погибли 6 человек.

Предпраздничная неделя для спасателей выдалась весьма не спокойной.

Так, 30 декабря в 07.57 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о задымлении в магазине по адресу: д. Кошелево, улица Новая 1-я. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили сильное задымление внутри магазина. Собственник – ОАО «Буда-Кошелёвское райпо». Здание сдается в аренду ООО «Боженков Плюс». Во время возникновения возгорания в магазине людей не находилось.

В результате пожара огнём повреждена холодильная установка «Полярис», на площади 6 кв.метров — продукция внутри торгового зала. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – конструктивный недостаток электрооборудования.

31 декабря в 16.03 поступило сообщение о задымлении в жилом доме по адресу: д. Руденец, ул. Комсомольская.

По прибытии к месту вызова дежурной смены РОЧС установлено, что в доме сильное задымление, открытого горения не наблюдалось. При проведении разведки в 16.15 звеном ГДЗС на полу в негорящей веранде обнаружен необгоревший труп хозяина дома.

В результате пожара повреждены пол и имущество в жилой комнате. Причина случившегося – устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

1 января в 6.06 в ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС от дежурного по РОВД поступило сообщение о возгорании внутри гаража по адресу: гп. Уваровичи, улица Кирова С.М.

В результате пожара повреждена кровля и потолочное перекрытие внутри гаража. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия пожара – аварийный режим электрооборудования.

МЧС напоминает:

— неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности;

— соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе в жилых помещениях, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном и уходя из дома;

— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия вашей безопасности;

— при пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.