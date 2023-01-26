Сегодня в рамках республиканского профсоюзного правового приема, который прошел в СП «АМИПАК» – ОАО за помощью к главному правовому инспектору труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Андрею Кошаркару обратились два человека, которых волновал ряд вопросов.

Следует отметить, что участие в приеме граждан традиционно принимают заместитель прокурора района Антон Бобылев и председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева.

Перед началом приема в рамках правового просвещения с трудовым коллективом СП «АМИПАК» – ОАО проведена встреча, в ходе которой были затронуты вопросы трудового законодательства.

За помощью в решении своих проблем обратились два человека, которых интересовала правильность начисления заработной платы, пропускной режим на предприятии, правомочность и обязанности председателя профсоюзной первички, создание мониторинговой группы на предприятии, порядок перевода коммерческого жилья в собственность и процедура защиты интересов предприятия при работе по договорам с другими странами.

На все поступившие обращения были даны исчерпывающие и квалифицированные разъяснения. Как показывает практика, профсоюзные правовые приемы востребованы у граждан, так как помогают найти ответы на волнующие их вопросы, большинство из которых связано с соблюдением трудового законодательства.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой