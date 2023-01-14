За 2022 год финансовая поддержка в виде субсидии предоставлена 291 безработному. 222 — для организации предпринимательской деятельности, в том числе три частных унитарных предприятия, пять крестьянско-фермерских хозяйств, 69 — для организации ремесленной деятельности«, — рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

Общая сумма финансовой поддержки превысила 1 миллион рублей.

В перечне основных видов предпринимательской деятельности, которую организуют жители региона с использованием субсидии, — оптовая, розничная торговля, такси, производственная деятельность. Кроме того, это и различного рода услуги — автомобильного, грузового транспорта, парикмахерских и салонов красоты, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, бытовых изделий. В области строительства — отделочные, электромонтажные, штукатурные, сантехнические, другие ремонтные работы, а также столярные и плотницкие.

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