Прохладный воздух начнет поступать в Беларусь уже сегодня, а температурный фон в стране изменится – в пятницу будет резкое похолодание.

Синоптики прогнозируют постепенное похолодание в Беларуси, в рождественскую ночь ожидаются морозы. Местами по северу республики до -23°C, сообщили в Белгидромете.

«После аномально теплой погоды, которая наблюдалась в первые дни 2023 года, сегодня (вторник, 3 января) в нашу страну начнет поступать немного более прохладная воздушная масса с Балтийского моря», – сообщила Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

По ее словам, температурный фон немного понизится и уже 4 января в среду в течение суток по республике будет от -2 до +4°C.

5 января циклон с юга Швеции принесет на территорию Беларуси сложные погодные условия, предупредила синоптик.

«Прогнозируются продолжительные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица», – сказала собеседник агентства.

Резкое похолодание

По ее словам, местами по юго-западу страны будет усиливаться ветер до сильного порывистого.

«В пятницу циклон отойдет на территорию России, в Беларусь начнет поступать холодный арктический воздух. В этот день ожидается резкое похолодание», – предупредила Четырко.

Температура воздуха в течение суток по стране окажется в пределах от 0°C по юго-западу до -14°C по северо-востоку, ночью по северу при условии прояснений морозы усилятся до -16°C, сообщила она.

«На православное Рождество морозы еще усилятся, наиболее существенно по северо-востоку страны: в ночные часы будет от -18°C по северо-востоку, при условии длительных прояснений здесь не исключено понижение и до -19…-23°C, а по юго-западу страны будет до -2°C «, – сказала синоптик.