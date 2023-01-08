Выходные в Беларуси морозные – синоптики предупредили, что ночью столбики термометров будут опускаться ниже -20 °С. В таких погодных условиях увеличиваются риски обморожения, что особенно касается людей, которые много времени проводят на улице. Напоминаем о главных правилах борьбы с обморожением.

Как распознать обморожение

Первые признаки того, что нужно срочно уходить с улицы в теплое помещение, таковы: потеря чувствительности, ощущение покалывания, пощипывания, замедление пульса. Также обратите внимание на цвет кожи. Если она побелела – дело плохо. В более серьезных случаях будут наблюдаться волдыри, судороги, потемнение кожи (синий цвет, иногда рисунок подобно мрамору) и отмирание мягких тканей.

Главное правило – не игнорировать обморожение, думая, что оно пройдет само. Есть риск упустить момент, когда организму можно помочь, что приведет к намного более серьезным последствиям для здоровья.

Алгоритм оказания первой помощи

Для начала пострадавшего человека нужно перенести в теплое помещение. Там с него следует снять промерзшую одежду и обувь, в том числе носки, перчатки. Параллельно с этим вызывайте врачей. Пока медики едут, можно начать постепенно согревать человека. Важно: речь именно о последовательных осторожных действиях. Ни в коем случае нельзя создавать резкий перепад температур, например, опускать пострадавшие конечности под горячую воду или подставлять их к костру. Медики также советуют наложить на место обморожения сухую теплоизолирующую повязку – например, из марли и ваты.

А вот с растираниями следует быть осторожными. Мнения по этому поводу разнятся: одни врачи допускают легкий массаж при легкой степени обморожения, другие же советуют наотрез отказаться от такого способа помощи. Если видите, что поражение серьезное, делать этого точно не стоит. В особенности при помощи снега.

Подготовьте для замерзшего человека теплое питье. Например, чай, напиток на основе разведенного в кипятке малинового варенья. Лучше выпить не одну кружку – рекомендуется обильное питье, чтобы организм прогревался изнутри.

Если обморожение легкой степени, можно также набрать ванную. Однако здесь есть важный нюанс: стартовая температура воды должна быть примерно 25 °С, потом ее следует постепенно повышать. Если возможности тщательно проконтролировать этот процесс нет, лучше не рисковать и отдать предпочтение другим способам согреться.

Sb.by