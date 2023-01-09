Одному из руководителей экстремистского формирования Павлу Белоусу предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси. Об этом БелТА сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

По данным следствия, 35-летний уроженец Гродненской области Павел Белоус на протяжении десяти лет вел активную деятельность, направленную на смену государственной власти неконституционным путем. Как рассказал Сергей Паско, в 2011 году обвиняемый для поиска единомышленников начал транслировать нужную ему информацию в массы. Под видом культурно-исторического развития в различных общедоступных социальных сетях и на сайтах он распространял идеи белорусского национализма, целью которых являлась смена государственной власти в Беларуси. Обвиняемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и учредил общество с ограниченной ответственностью (магазин по онлайн- и офлайн-продаже товаров), после чего начал проводить различные массовые мероприятия.

Созданные бизнес-проекты открыли предпринимателю новые возможности. Поскольку Беларусь всегда находилась в центре внимания на политической арене, быстро нашлись те, кто был готов спонсировать развитие его антигосударственной деятельности. Фигурант подписал не менее 12 договоров с различными зарубежными представителями и компаниями. С тех пор экстремистская деятельность на территории Беларуси приобретала новые обороты благодаря вливаниям из-за рубежа. Следствием установлено, что обвиняемый в интересах иностранных организаций для скорейшей смены государственной власти стимулировал враждебность соотечественников в отношении Родины. Своими преступными действиями Павел Белоус в течение десяти лет ставил под угрозу внешнюю и внутреннюю безопасность государства. За это он получил от зарубежных спонсоров более $150 тыс., 50 тыс. евро и 40 тыс. злотых.

На волне протестного движения в 2020 году фигурант вышел на новый уровень. Разработав информационную продукцию, в том числе фото и видео, он готовил граждан к осуществлению самых радикальных действий. В некоторых памятках содержалась информация о выплате гонорара за участие в уличных беспорядках. Помимо этого, он состоял в наблюдательном совете и принимал участие в руководстве экстремистского формирования «Беларуская Рада Культуры».

При расследовании уголовного дела допрошены обвиняемый и свидетели, а также проведены многочисленные осмотры предметов, документов и компьютерной информации. По результатам расследования 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.356 (измена государству); ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок); ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь); ч.1 ст.361-1 (руководство экстремистским формированием).

На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более Br50 тыс. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Источник: http://gp.by

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