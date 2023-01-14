Завтра Гомельская область встретит свой 85-й день рождения. Чем не повод, чтобы вспомнить самые значимые события из ее славной истории и, конечно, людей, причастных к ее развитию. Продолжает цикл публикаций, посвященных этой знаменательной дате, интервью с Николаем Ивановичем Чернышем, возглавлявшим Буда-Кошелевский район с 2002 по 2008 год.

– Николай Иванович, руководить районом – дело серьезное и непростое. Скажите, что или кто помогал вам в работе?

– Всегда был убежден, что общий успех зависит не от работы одного человека, а от его команды. Мне повезло в свое время – удалось сформировать крепкий кад-ровый состав из руководителей всех уровней. Хочу сказать большое спасибо своим бывшим коллегам, которые с первого дня моей работы подставляли плечо, что позволяло быстро принимать необходимые решения и добиваться результатов. Со многими из них мы до сих пор поддерживаем теп-лые дружеские отношения. Хочу также отметить большую поддержку и понимание со стороны губернатора области Александра Серафимовича Якобсона. Работать с ним было действительно комфортно: он не только откликался на все просьбы, но и давал свободу действий, приветствовал со стороны руководителей инициативу.

А вообще хочу сказать: Буда-Кошелевский район очень непростой. Впрочем, своя специфика есть в каждом районе, но мое преимущество было в том, что я до мелочей знал все сильные и слабые стороны, проблематику района, людей, но главное, понимал, что надо делать. Ведь я здесь родился, вырос, встал на ноги. Начинал в совхозе «Правда» в 1974-м трактористом. С 1986 года работал заместителем директора экспериментальной базы «Уваровичи» под началом замечательного человека, настоящего хозяйственника Анатолия Макаровича Антоненко. До того, как возглавить район, я 8 лет руководил экспериментальной базой «Пенчин». Пригодился опыт работы в комитете по сельскому хозяйству Гомельского облисполкома. Там я научился образному видению проблем сельскохозяйственной отрасли, что пригодилось на поприще управления аграрным районом.

Всегда считал, что руководителю любого уровня, а тем более председателю райисполкома, прежде всего надо быть идеологом. Если он не сплотит и не направит коллектив в нужное русло, не сформирует благоприятный морально-психологический климат, добиться весомых показателей будет непросто. Совместные мероприятия, культурно-спортивный весенний праздник, День предприятия, День города, турниры по футболу, волейболу, бильярду – ведь не для себя я это все проводил.

– Все ли из задуманного удалось воплотить за время работы в должности председателя Буда-Кошелевского райисполкома?

– Все, что зависело от меня и моей команды, мы постарались сделать. Расселили людей, проживавших в ветхом жилье, построив на ул. Ленина 60-квартирный дом. Вы наверняка помните бараки на ул. Советской в Буда-Кошелеве.

– Еще бы, на месте одного из них мы построили дом.

– А еще там же было здание бывшего военкомата, а затем Дома пионеров, которое после оборудовали под жилье для педагогов.Вот с этим общежитием мы повоевали. Согласно законодательству, учителя, проживавшие в нем, не могли претендовать на квартиры в новом доме, но мы смогли найти выход, и педагоги справили новоселье. Жилищный вопрос 12 многодетных семей решило строительство еще одного дома по ул. Ленина. За период моей работы была достроена станция обезжелезивания в райцентре, реконструированы очистные сооружения, выполнены работы по водоотведению в городе, было налажено водоснабжение.

В первый год мы переложили порядка 12 км асфальта по городским улицам Дрозда, Прищепы и Вокзальной. С тех пор ни одна служба не могла снять асфальт без моего личного разрешения. При мне были построены 8 агрогородков. На месте бывшего книжного магазина при поддержке губернатора Александра Якобсона возвели современную картинную галерею в честь знаменитого уваровчанина, народного художника Советского Союза Евсея Моисеенко. Благоустроили микрорайон Восточный. Во время визита главы государства Александра Лукашенко в агрогородок Октябрь 25 апреля 2003 года мы подняли вопрос окончания строительства Буда-Кошелевской центральной районной больницы. Решение Президента: выделить деньги. В итоге район имеет не только современный лечебный корпус, но и комфортабельное общежитие для медиков.

Очень много сделали в теме благоустройства, ремонта дорог и социальных объектов в Уваровичах. Конечно, не все успел. Очень сожалею, что не получилось реализовать проект по благоустройству места отдыха в районе озера Данцевича.

– После такой насыщенной жизни не скучно на пенсии?

– Скучать некогда: у меня пятеро внуков и масса увлечений. Я с 8 класса фотографией занимаюсь. Храню пленки. Все это время руки до них из-за работы не доходили. А тут дети фотосканер подарили. Вот я и занялся реанимацией старых фотографий. Лето мы обычно все вместе проводим в Уваровичах. Люблю порыбачить с внуками или друзьями. Стихи пишу под настроение.

– Не жалеете, что не связали свою жизнь с творчеством?

– А разве созидать – это не творчество? Работать с людьми, руководить предприятием или районом – это не творчество? Здесь без творческого подхода не обойтись. Мы много хорошего сделали для района. Собралась хорошая команда руководителей – и результаты не заставили себя ждать. А те проблемы, которые были, мы смогли решить, в том числе в сельском хозяйстве. Помню, Петриковский, Лельчицкий и Буда-Кошелевский районы «сражались» за последнее место по молоку. Но мы смогли выйти на достойные показатели за счет воспроизводства стада и обеспечения кормами. Значимую роль сыграло создание кормозаготовительного отряда при маслосырзаводе, который по графику работал в сельхозпредприятиях, заготавливая сенаж, силос, корма. Это все было четко отработано. Отвечала в то время за эту работу Людмила Прокопенко. Ее задача была определить площади под уборку и проконтролировать процесс. Приезжали ребята и за 2-3 дня тысячу тонн высококачественного сенажа закладывали. Только представьте себе: отряд заготавливал порядка 70% кормов для животноводческой отрасли всего района. На протяжении 5 лет он был лидером по заготовке кормов и занимал первые места на республиканских «Дожинках». Благодаря всем этим мерам мы в 2007-м практически удвоили надои молока по сравнению с 2002 годом, впервые в истории района средние надои перешагнули 3 тысячи литров на корову. Район прочно занимал ведущие позиции по производству большинства видов сельскохозяйственной продукции на Гомельщине, стал лидером по выращиванию зерна, льна и овощей.

Кроме того, согласно президентской программе, в каждом хозяйстве должно было строиться не менее 5 домов для работников. У нас было 24 хозяйства, а значит порядка 100 семей ежегодно справляли новоселье на селе. Все делалось для того, чтобы привлечь и сохранить кадры. Строились и реконструировались животноводческие объекты.

– Мастерство управления, как вы считаете, в чем заключается?

– Важно дать возможность человеку раскрыться, увидеть его потенциал. Никогда не рубил сплеча. Всегда старался следовать совету, который дал мне однажды мой старший товарищ. «Запомни, – говорил он, – командуй, не превышая власти, подчиняйся, не унижаясь». Это очень трудно. Для первого надо иметь советь и трезвую голову, для второго – смелость и веру в то, что делаешь. Уважать людей надо. И отец мой всегда говорил: негодяя возле себя не держи, а если человек работает, не обижай и дай ему достойную зарплату.

– Что пожелаете своим землякам в канун юбилея Гомельской области?

– В первую очередь хочется пожелать всем будакошелевцам здоровья, мирного неба, душевного спокойствия, благополучия и материального достатка. 15 января мы встретим 85-ю годовщину со дня образования Гомельской области, перевернем еще одну славную страницу в истории нашего региона, чтобы двигаться вперед. Буда-Кошелевский район вписал свое имя в трудовую и ратную летопись Гомельщины, реализуя задуманное и воплощая мечты. Нам есть кем и чем гордиться.

Будакошелевцы – трудолюбивые, талантливые, целеустремленные, преданные своей земле люди. Благодаря их созидательному и добросовестному труду, умению достигать поставленных целей район и область в целом меняются из года в год, становятся все лучше и красивее. Что касается самого Буда-Кошелевского района, то он всегда отличался сильными традициями сельскохозяйственного производства, составляющего основу экономики, был и остается житницей региона. И пусть так будет и впредь. Пусть наша область процветает и развивается, преображается и становится лучше с каждым днем! Пусть усилия каждого жителя всегда увенчиваются результатами, пусть каждому улыбается удача, осуществляются планы и мечты!

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото автора