Во исполнение поручения Администрации Президента Республики Беларусь от 19.08.2022 № 18/540-102 Национальная академия наук Беларуси информирует, что в рамках инициированной НАН Беларуси в 2020 г. Всебелорусской акции «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!», которая направлена на увековечивание и сохранение памяти победителей в Великой Отечественной войне в Институт истории НАН Беларуси на протяжении всего 2022 г. года поступают материалы из семейных хроник, воспоминания, научно-исследовательские работы учащихся, копии документов из архивов, биографии и др. В центре военной истории Беларуси материалы систематизируются, анализируются и готовятся к публикации уже в третьей книге «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!», выход которой запланирован на первое полугодие 2023 г.

Совместная работа академических ученых со школами, вузами, районными исполнительными комитетами, общественными организациями свидетельствует о прямой связи поколений и объединяет разные слои общества вокруг военной истории Беларуси, истории Великой Отечественной войны.

На данный момент о ходе Всебелорусской акции «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» можно подробно ознакомиться на сайте Института истории НАН Беларуси в специальном разделе Народная летопись (http: //history. by/chronicle_of_the_great_patriotic_war_remember_all/).

Сайт постоянно совершенствуется, дополняется новыми материалами, которые были опубликованы в первых двух книгах «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» (http://history.by/semeynaya_pamyat_o_voyne/;

http://history.by/kazhdyy_iz_nas_-_dlya_otechestva/; и др.).

В настоящее время в стадии разработки находится проект отдельной интернет-площадки (научно-информационного портала) с рабочим названием «LETAPIS — память белорусского народа». Работа ведется учеными центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси и лаборатории распознавания и синтеза речи Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» ведется подготовка технического задания для проведения процедуры закупки.

Справочно:

Letapis — это платформа, которая позволяет разместить исторические материалы из семейных архивов, воспоминания потомков об участниках событий, а также различные материалы, связанные с историей страны. IT-платформа Letapis основана на собранном материале для книг «Летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех», открыта для пополнения материалами от историков, краеведов, музеев, преподавателей и учеников, всех граждан страны, у которых есть желание рассказать о своих предках, в судьбе которых война оставила глубокий след.

Интернет-портал Letapis будет способствовать повышению уровня информированности граждан Беларуси о ее истории, истории Великой Отечественной войны, ознакомлению с семейными историями, связанными с войной и ее событиями в Беларуси, популяризации сведений о тех или иных участниках войны, предоставит дополнительные возможности узнать судьбы своих родственников, восстановить семейные связи.

Процесс публикации поступивших материалов на портале Letapis будет занимать меньше времени по сравнению с книжной версией, а собранный обширный исторический материал, не вошедший в книжное издание, будет размещаться в электронной базе данных и станет доступен для широкого круга посетителей портала.