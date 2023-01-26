Вопрос обсудили на заседании Президиума. Поставили также задачи на 2023 год.

Всего на Гомельщине работает 25 районных и 1375 первичных организаций общества, за год появилось 16 новых первичек. Все они оказывают помощь нуждающимся, пропагандируют гуманизм, доброту и милосердие. Действует три команды реагирования на ЧС, волонтеры дежурят на массовых мероприятиях, участвуют в рейдах.

Конечно, запомнился минувший год в первую очередь миграционным кризисом, связанным с непростой обстановкой на Украине. Областная организация с первых дней включилась в помощь вынужденным переселенцам и жителям приграничных деревень. Помогали все: предприятия, общественные организации, епархия, неравнодушные граждане. Кто-то переводил деньги, кто-то приносил продукты и одежду, некоторые стали волонтерами. Три санатория предоставили комнаты для размещения беженцев, было установлено три пункта оказания гуманитарной помощи. Украинцам предоставляли горячее питание и обогрев, для них проводили медицинские осмотры, оказывали психологическую поддержку, приобретали лекарства, средства гигиены. Присоединился Красный Крест к акции фонда Талая «Дети Донбасса». Сегодня подобная помощь оказывается в районах.

За 2022 год сделали ремонт в пяти офисах области, реконструкцию в кризисом центре. Здесь появилась дополнительная комната на 5 мест и санузел. На сегодняшний день в центре могут одновременно проживать 15 человек. На днях, например, заселилась семья с Кубы, они просят предоставить статус беженцев.

Гомельскай область – лидер среди других регионов, прошлый год не стал исключением. Население активно откликалось на призывы о помощи, а прирост членов организации составил почти две тысячи человек, это внушительный цифра. Спасибо всем, кто безвозмездно отдаёт частичку себя для других, – поблагодарила неравнодушных заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста Инна Лемешевская. – Задачи на этот год – продолжать поддерживать подопечных, вовремя реагировать на катаклизмы. В частности, на Гомельщине – это паводок и подтопления частных домовладений.

В области работает 43 сервиса общества, в 2022 году организовали новый проект, в рамках которого установили три детских площадки в Добруше и Гомеле. Продолжают пользоваться спросом социальная стирка, ателье, репетиторство, творческие мастерские, пункты проката средств реабилитации. Через специальные боксы в год собирают около 180 тонн одежды, её получают примерно 15 тысяч человек. А пятой поликлинике Гомеля при активном участии Красного Креста присвоили имя известной сестры милосердия Софьи Голуховой.

Конечно, деятельность общества не могла бы быть такой насыщенной без помощи жителей области, значительно помогли взносы, отметила председатель областной организации БОКК Алла Смоляк. В различных учреждениях региона установлено 273 копилки, в которые жители городов и районов жертвуют небольшие суммы. За 2022 год в такие боксы положили около пяти тысяч белорусских рублей.

По итогам 2021 года Гомельская организация была признана лучшей в стране. Есть все шансы быть первыми и за 2022 год, подчеркнула Инна Лемешевская.

– Работа проведена действительно колоссальная, поэтому организация пользуется доверием своих сторонников. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Желаю вам ещё большей результативности и новых успехов в деле социальной помощи нуждающимся, – подытожил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников.

Завершилось заседание церемонией награждения активистов и партнёров общества.