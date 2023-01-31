Старший помощник прокурора Брестской области по надзору за исполнением законодательства о профилактике правонарушений Лилия Смолярук в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, кто такие «спортики» в структуре наркосбыта.

«В случае со сбытом наркотиков мы говорим об организованных преступных группах. Организаторы, как правило, не установлены, но есть целая схема с распределением ролей. И в 2022 году впервые появились «спортики» или, по-другому, «сотрудники службы безопасности» наркомаркетов. Их целью является выбивание долгов либо наказание наркокурьеров. Это могут быть разные причины: утаивание денег, ненадлежащее обеспечение раскладки наркотиков и так далее», — перечислила Лилия Смолярук.

По словам работника прокуратуры, в Брестской области одним из потерпевших от действий «спортиков» стал несовершеннолетний учащийся одного из лицеев. По материалам уголовного дела, он получил более 50 травматических повреждений. «Это может стать своеобразным моментом устрашения подростков или их родителей. То есть той стороне, которая в это еще не ввязалась. И информация об этом рассылается в родительские группы. Подобные заретушированные видео уже есть в интернете. Думаю, что каждому родителю это нужно посмотреть», — считает Лилия Смолярук.

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