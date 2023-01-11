Украинский гамбит

Самой горячей точкой на карте мира останется в ближайшее время наша южная соседка. На данный момент общая длина фронта составляет 4000 километров, из которых почти на 1,5 тысячи ведутся активные бои. Одной из главных опасностей российско‑украинского конфликта в текущем году станет возможность эскалации и расширения списка участников. Практически неприкрытое желание ввязаться в войну демонстрирует Польша. Варшава активно поддерживает Киев, но при этом с большим аппетитом смотрит на западные украинские земли, которые считает своими.

Впрочем, на Брест и Гродно польские политики тоже иногда косятся, но, наткнувшись взглядом на «Полонезы», «Искандеры» и С‑400, поскорее переводят глаза на Львов и Ивано‑Франковск.

Сейчас Польша лихорадочно занимается милитаризацией общества и экономики. В наступившем году на службу в Войско польское собираются мобилизовать 250 тысяч человек — призывают мужчин в возрасте вплоть до 55 лет, причем у большинства в повестках стоит одна и та же дата — 27 марта.

Продолжатся и попытки втянуть в конфликт Беларусь. Кураторам оппозиции выгодно впутывание нашей республики в противостояние. В этом на Западе видят шанс для дестабилизации внутренней обстановки и повторения попытки смещения действующей законной власти, феерично провалившейся в 2020‑м.

Объявлением 2023‑го Годом мира и созидания Глава государства тонко намекает нашим геополитическим соперникам на тщетность их усилий. Впрочем, это не мешает нам держать порох сухим и строить современную армию с учетом новейших достижений военной мысли.

Балканский узел

Перманентная напряженность в северных муниципалитетах Косово стала одной из тенденций минувшего года, и вряд ли ситуация изменится к лучшему в 2023‑м. Под занавес декабря президенту Вучичу удалось убедить косовских сербов разобрать простоявшие почти месяц баррикады, сославшись на якобы достижение договоренностей о безопасности с НАТО и косоварами.

Трагедия Сербии и лично президента Вучича состоит в том, что в результате распада Югославии страна оказалась в географической и политической изоляции и вынуждена постоянно делать выбор между выстраиванием отношений с Западом и традиционной для сербов братской поддержкой России. В то же время ни Россия, ни Китай в случае начала полномасштабного конфликта в Косово с участием сербской армии физически не смогут помочь своему балканскому союзнику.

Тихоокеанский рубеж

Еще одной точкой напряжения в новом году останется Индо‑Тихоокеанский регион. Здесь в замороженном состоянии сразу несколько конфликтов, причем за каждым из них видны длинные уши звездно‑полосатых подстрекателей.

Взглянем на северную часть карты. Здесь сразу два тлеющих костра, грозящих перерасти в крупный пожар. Первый на оси Сеул — Пхеньян. Еще одна проблемная точка — Тайвань. Возможность начала масштабной десантной операции НОАК в этом году следует оценивать как низкую, однако и само окно возможностей по взятию провинции под контроль начинает сужаться. Тайбэй активно закупает американское оружие и собирается увеличить срок обязательной службы в армии в начале следующего года. По сути, США игнорируют принцип «единого Китая» и собираются создать для Пекина по‑настоящему серьезную проблему точно так же, как это было сделано для России в случае с Украиной.

При этом ястребы в Вашингтоне отлично понимают, что Китай обладает огромными военными и человеческими ресурсами. Поэтому искусственно подогревается напряженность в отношениях Поднебесной с Индией.

В целом 2023 год не обещает спокойствия. Стремительно падающий в бездну американский гегемон в попытках уцелеть под натиском многополярного мира попытается разжечь еще немало конфликтов по всему земному шару. Задача-максимум для Беларуси — не дать Западу втянуть себя ни в один из них, сохранить привлекательность нашей страны как своеобразного островка мира и благополучия среди всемирного шторма.