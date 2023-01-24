Культурный январь. Какие мероприятия могут посетить будакошелевцы в этом месяце

Зимнее многоборье. Когда и где: 25 января, г. Буда-Кошелево

В эту среду, 25 января, в СШ№1 г. Буда-Кошелево пройдут районные соревнования среди учащихся школ по зимнему многоборью «Здоровье». Приходите поболеть за ребят.

Квест «АРТиФАКТ». Когда и где: с 20 января по 31 мая, Гомель

Увлекательное искусство для детей. Картинная галерея Г. Х. Ващенко подготовила для ребят 4-7 классов новый 90-минутный квест, в который можно играть всем классом, всей семьей, с друзьями или в одиночку. Юные посетители сделаю первые шаги в изучении живописи и научатся разгадывать загадки, которые художники спрятали на своих полотнах. Запись по телефону: +375-44-723-40-20 (Борисова Татьяна). Рекомендуемое количество участников — около 10 чел.

Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры 18-19 веков. Когда и где: с 21 января по 19 марта, Гомель

Шедевры западноевропейской гравюры с работ Дюрера, Рембрандта, Рафаэля, Веронезе, Рубенса и других можно посмотреть в картинной галерее Г.Х. Ващенко. Высочайший уровень представленных работ, их художественная, историческая и материальная ценность подтверждается тем, что такие работы находятся в собраниях Национального государственного музея Нидерландов, Британского музея, Граверного кабинета государственного собрания Дрездена, Королевской коллекции Великобритании и др. Выставка сопровождается музыкой величайшего английского композитора эпохи позднего барокко Чарльза Джона Стенли.