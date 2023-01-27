Младший научный сотрудник отдела биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Екатерина Лапченко на полях выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» рассказала корреспонденту БЕЛТА о том, как гости выставки реагируют на хищные растения и огромные лимоны.

На выставке от ботанического сада представлена коллекция цитрусовых — лимоны, кумкваты, каламондины, грейпфруты, помело. «Из разработок — новые сорта цитрусовых. Также на выставке мы представляем вертикальное озеленение, различные флорариумы из суккулентов и засушливых растений, а также насекомоядные или хищные растения. Все они адаптированы под белорусские условия. Мы выращиваем их в оранжереях с закрытым грунтом. Стараемся каждый раз обновлять то, что представляем от ботанического сада на выставках, и демонстрировать новинки», — рассказала Екатерина Лапченко.

Популярностью у посетителей выставки пользуются хищные растения. «Все спрашивают, как они едят, чем их кормить. Мы как биологи рассказываем и объясняем, что эти растения из себя представляют. Это фотосинтезирующие растения, но в ходе адаптации у них появился новый тип питания. Насекомые садятся на их ворсинки, к которым прилипают, или на ловушки, которые закрываются, и уже не могут вылететь. Растения выделяют специальные ферменты и поглощают их», — объяснила она.

Также посетителям приглянулись необычные лимоны. «Это новозеландский сорт. Плоды достигают до килограмма, иногда даже больше. Люди очень интересуются, поскольку это выставка цитрусовых, а сейчас зима. Все к нам подходят, спрашивают и восхищаются, потому что это ярко, необычно и вкусно пахнет», — отметила специалист.

Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» организована во исполнение поручения главы государства, данного в ходе рабочей встречи с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым 18 октября 2022 года. Свои достижения и разработки демонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями.

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