— Их объединяет одно — необдуманные преступные действия, влекущие уголовную ответственность и неотвратимость наказания.

В 2022 году суды вынесли обвинительные приговоры в отношении семерых граждан Беларуси, которые пытались принять участие в боевых действиях в Украине в составе так называемого «полка Калиновского».

Во всех случаях они не смогли реализовать свои намерения, поскольку были задержаны на территории нашей страны сотрудниками правоохранительных органов.

При этом общего портрета фигуранта таких уголовных дел нет. Ведь это представители абсолютно разных социальных, возрастных групп и профессий. Например, студент, работник IT‑сферы, директор коммерческой организации, педагог и безработный. На момент совершения преступления им было от 18 до 50 лет. Один из обвиняемых воспитывал двоих малолетних детей.

— Какие мотивы у тех, кто решает стать участником незаконных вооруженных формирований?

— Обычно обвиняемые ссылались на то, что информацию о событиях в Украине они получали из различных Telegram‑каналов. Определенные посылы в них побудили граждан занять «украинскую позицию» относительно вооруженного конфликта и сформировали желание якобы оказать помощь вооруженным силам этой страны.

— Каким образом вычисляют возможных членов так называемых полков? При попытке пересечь ими государственную границу? Или, может, еще в зародыше их преступной деятельности, когда они только подписываются на различные группы в интернете?

— Пятеро из семерых обвиняемых были задержаны в приграничной зоне при попытке пересечения белорусско‑украинской границы. Деятельность двоих человек выявлена и пресечена после того, как они попытались «записаться» в вооруженное формирование через интернет.

Вот один из примеров. Минчанин решил поучаствовать в военных действиях на территории Украины в составе одного из вооруженных формирований. Согласно материалам дела обвиняемый через Telegram выяснил, как можно туда попасть. 11 мая 2022 года прибыл в Пинск. Затем пешком направился к госгранице для ее перехода вне установленного пункта пропуска, где и был задержан сотрудниками Пинского пограничного отряда.

Остальные детали раскрывать не буду. Поясню только, что в стране надлежащим образом ведется работа по предупреждению таких преступлений, в том числе органами внутренних дел и другими субъектами оперативно‑разыскной деятельности.