С начала конфликта на Украине практически все белорусские спортсмены были лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

Белорусскому спорту удается справляться с новыми вызовами и санкциями, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью журнала НОК Беларуси.

С начала конфликта на Украине многие белорусские спортсмены были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. В сложившихся обстоятельствах, глава профильного ведомства считает, что Россия является «великолепным соревновательным плацдармом», так как по своей территории эта страна в разы больше Европы.

«Да, там (в Европе – Sputnik) 50 государств, но в России 86 регионов. Что мы теряем? Ничего. А вот дорогих перелетов в Европу, затрат на проживание, сборы и питание там не стало, всего этого в статье расходов больше нет. С экономической точки зрения — огромный плюс», — подчеркнул Ковальчук.

Министр отметил, что ранее Беларусь своими спортсменами постоянно загружала зарубежные базы и спортивные объекты, принося таким образом им прибыль. Однако при этом стране не давали возможности «проводить престижные и прибыльные состязания», добавил он.

«Посмотрите хотя бы на этапы Кубка мира по биатлону: два в Швеции, два в Германии, Финляндия, Италия, Австрия, Норвегия… Теперь даже «великой биатлонной державе» Эстонии этап позволили провести, а Беларуси при всех наших достижениях — ни разу!» — пояснил Ковальчук.

Отстранение от соревнований

В феврале прошлого года после начала спецоперации России на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать белорусов и россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Многие организации согласились с рекомендацией, это затронуло и Паралимпиаду в Китае. Когда паралимпийцы из Беларуси и России прибыли в Пекин, им сказали, что они будут выступать в нейтральном статусе. Чуть позже атлетов из России и Беларуси вовсе отстранили от участия в Играх.

Международный паралимпийский комитет в ноябре пошел дальше и приостановил членство России и Беларуси в организации, лишив спортсменов возможности бороться за медали отборочных турниров к Паралимпийским играм-2024 в Париже.

Со временем некоторые федерации начали понимать нецелесообразность санкций и разрешили допуск белорусских атлетов для участия в состязаниях.