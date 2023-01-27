Министерство образования утвердило шкалу перевода баллов на централизованном экзамене по каждому предмету. Смотрите в инфографике Sрutnik.bу, как полученные баллы будут трансформироваться в отметки.

Переводить 100-балльную систему в 10-балльную нужно для того, чтобы выставить конечную оценку в аттестат. Туда пойдет среднее арифметическое между годовой отметкой и оценкой, полученной на экзамене.

У каждого из 11 предметов на ЦЭ – белорусскому, русскому и иностранному языкам, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, обществоведению, географии и всемирной истории – своя шкала перевода.

Например, чтобы получить 10 на экзамене по биологии, нужно набрать 79–100 баллов. То же самое касается и физики. Самые серьезные требования на ЦЭ по химии, где чтобы получить 10, нужно набрать от 85 баллов.

Напомним, что завтра, 28 января, пройдет репетиционный централизованный экзамен.

BEREZA.BY