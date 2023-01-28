Календарная весна не за горами, а значит, и начало массовых полевых работ. Чтобы приступить к ним во всеоружии, готовность сельхозтехники должна быть на должном уровне. Поэтому сейчас на мехдворах и в ремонтных мастерских сельхозпредприятий царит оживление: специалисты, механизаторы и слесари ремонтируют технику. Основной упор, безусловно, делается на ту, которая будет задействована на посевной.

С ходом ремонтной кампании в районе мы ознакомились на примере ОАО «Юбилейный-Агро», где к выполнению поставленных задач относятся со всей ответственностью.

По словам и.о. директора хозяйства Жанны Шамбанович, ремонт техники осуществляется согласно утвержденному графику. К 1 апреля вся она будет стоять на линейке готовности. «Ремонтируем как собственными силами, так и с привлечением трех специализированных организаций нашей области, в том числе и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис». К ремонту большинства прицепных агрегатов, различных механизмов и узлов руки приложили работники инженерной службы сельхозпредприятия. За бюджетные средства, выделенные на ремонт прицепной техники, были закуплены необходимые запчасти. Кроме того, с запчастями нам помог ОАО «Гомсельмаш», да и сами мы не остались в стороне и что-то приобрели за свой счет. Если говорить в целом, то на балансе хозяйства техники немало. Конечно, что-то уже в силу длительного периода эксплуатации выходит из строя, что-то ломается от напряженной работы. Как говорится, от этого никто не застрахован. Поэтому сейчас все резервы задействуем для выполнения качественных ремонтных работ. Есть у нас как опытные слесари по ремонту сельхозмашин, так и те, кто пришел не так давно. На всех их можно смело положиться, ведь делаем все для себя, с прицелом на будущее. Так как мы закреплены за «Гомсельмашем», он курирует потребность хозяйства и в обновлении машинно-тракторного парка. Совсем недавно МТП пополнился четырьмя прицепными агрегатами. Были приобретены четыре сеялки отечественного производства, две из которых будут задействованы на севе кукурузы. Они хороши тем, что в почву одновременно вносятся и семена, и удобрения. Еще две сеялки под зерновые культуры также будут востребованы уже нынешней весной. Уверена, что новое прицепное оборудование за два-три сезона окупится, ведь и от качества сева зависит будущий урожай. Буквально на днях к нам придут два новых прицепа для тракторов. В планах приобретение и другой техники, в этом мы рассчитываем как на собственные силы, так и на помощь «Гомсельмаша», – поделилась Жанна Федоровна.

Проведение ремонтных работ находится под пристальным вниманием и.о. главного инженера Валерия Седро, который вместе с заведующим мастерскими Сергеем Лутченко строго контролирует весь процесс.



– Сегодня мы прикладываем максимум усилий, чтобы вся техника была готова согласно утвержденным графикам. И здесь уже есть первые результаты: 5 из 5 имеющихся плугов стоят на линейке готовности. Дископлуг, машины для внесения органических и минеральных удобрений, культиваторы дисковые и сеялки уже ждут своего часа, чтобы выйти в поле. Ремонт оборудования и автопарка ведем постепенно, уделяя внимание проблемным вопросам. Некоторые запчасти были в наличии, часть недостающих мы приобретали, благо с этим проблем не возникало. Думаю, что к выходу в поле мы будем готовы, а подготовленная техника станет гарантом оперативного ее включения в полеводческий процесс. Конечно, расслаб-ляться нам не приходится, ведь в дальнейшем на очереди – подготовка кормоуборочной, а затем зерноуборочной техники, – рассказал Валерий Седро.

Среди тех, кто не один год занимается ремонтом техники, – слесари-ремонтники по сельскохозяйственным машинам Сергей Денисов и Александр Ткачев. Вся жизнь Сергея Денисова тесно связана с сельхозотраслью, он посвятил ей 38 лет жизни. На его счету 20 проведенных уборочных кампаний, в которых показывал достойные результаты.

– Последние пять лет работаю слесарем и чиню технику. Опыт, полученный ранее, мне очень пригодился, так как самому не раз приходилось устранять различные поломки. Конечно, большое значение имеет наличие необходимых запчастей, а с этим у нас сейчас проблем нет, – отметил слесарь.

Это мнение разделяет и его коллега Александр Ткачев, за плечами у которого также большой опыт работы в отрасли. Так как из-за проблем со здоровьем в последние годы управлять машинами он не может, решил свои умения применить на практике: сначала трудился слесарем на одной из ферм, а потом перешел на мехдвор.

По словам мужчины, коллектив инженерной службы у них дружный: кто-то работает много лет, кто-то пришел недавно. Свои обязанности все стараются выполнять добросовестно, чтобы в дальнейшем техника не подводила и не ломалась.



Ольга ЧЕРНЯКОВА

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