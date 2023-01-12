Увеличение доли расчетов в национальных валютах и создание собственной платежной системы: как ЕАЭС противостоит санкционному давлению Запада Президент Беларуси в декабре во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил, что эпоха доминирования доллара завершается. Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему ЕАЭС. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах, сказал Глава государства. Он отметил, что Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. Эксперты акцентируют: настало время формирования самостоятельной системы расчетов в ЕАЭС. Когда она будет сформирована и как в дальнейшем станет функционировать финансовая система «пятерки», рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Ставка на своё В условиях нелегитимного внешнего давления на членов Евразийского экономического союза встала острая необходимость к увеличению в долях расчетов между участниками национальных валют. И эксперты прямо заявляют: пора отказываться от валют, которые являются токсичными, становятся инструментом санкционного давления, по которым эмитенты не выполняют своих обязательств, нарушают международное право. То есть речь идет о том, чтобы в ЕАЭС вообще отказаться от использования доллара, евро, фунта, иены — валют стран, которые используют свое монопольное право на эмиссию мировых резервных валют в политических целях, недобросовестным образом нарушают свои обязательства, в том числе по участию в обеспечении валютных резервов.

— Введение коллективным Западом санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь сказалось на функционировании банковской сферы, — отмечает председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. — Речь идет не только о российской и белорусской денежно-кредитной политике, но и взаимодействии с коллегами по ЕАЭС, которые работают в досанкционных условиях. Евразийской экономической комиссией были разработаны серьезные нормативные правовые акты, которые приняты Высшим Евразийским экономическим советом. К сожалению, приходится констатировать, что некоторые банки государств — членов ЕАЭС дистанцируются в своей работе от коллег и хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь во избежание вторичных санкций. отмечает Михаил Мясникович обращает внимание, что в последнее время значительно изменилась валютная структура расчетов Беларуси и России за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам с такими крупными экономиками, как Китай и Индия: — Структура перечислений, например, по оплате Россией импорта из Китая по итогам 2021 года в долларах составила 58,2 процента против 84,8 в 2015-м. В расчетах России за товары и услуги по договорам с Индией доля российских рублей — 53,4 процента против 14,8 в 2015 году, долларов — 38,3 процента (81,6 в 2015-м). За первое полугодие 2022 года произошел масштабный рост объемов биржевой торговли юанем в России. Это свидетельствует о возросшем спросе на эту валюту со стороны бизнеса и населения.

Качественные и количественные показатели Напомним, Договором о ЕАЭС одним из макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития, в рамках которых государства — члены ЕАЭС формируют свою экономическую политику, является долг сектора государственного управления. Его количественный критерий не должен быть более 50 процентов ВВП. В случае превышения странами союза ЕЭК разрабатывает для них рекомендации, направленные на снижение уровня показателя и стабилизацию экономической ситуации в целом. — На сегодняшний день комиссией для государств-членов разработаны 20 рекомендаций, направленных на стабилизацию и улучшение макроэкономической ситуации, — подчеркивает Михаил Мясникович. Председатель Коллегии ЕЭК акцентирует: национальные банки государств — членов ЕАЭС следуют политике плавающего обменного курса, что исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы стран: — Проведенный сравнительный анализ среднемесячных значений курсов национальных валют государств-членов за первое полугодие 2022 года и аналогичный период 2021-го показал наличие существенной связи изменений курсов национальных валют Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики с изменением курса валюты Российской Федерации, связанного с абсорбацией ею внешних геополитических шоков. В последующие месяцы 2022 года произошло значительное укрепление российского рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США, на фоне сжатия внутренней деловой активности, вынужденного отказа от бюджетного правила, высоких цен на нефть и газ и относительно низких объемов импорта.



По единым правилам Договором о ЕАЭС и Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС не предусмотрено формирование единого платежного пространства союза на базе единой платежно-расчетной платформы. Сотрудничество по этим вопросам основывается на принципах национальной безопасности, независимости и равенства национальных платежных систем. — Вместе с тем в целях устойчивого партнерского развития общего платежного пространства ЕАЭС создана и функционирует Рабочая группа национальных банков по координации развития национальных платежных систем, по мнению которой и руководства национальных банков действующая расчетная инфраструктура позволяет осуществлять расчеты в любых валютах без ограничений, — добавил Михаил Мясникович. Какие еще меры предлагаются для финансовой стабильности в ЕАЭС, можно узнать из книги Михаила Мясниковича «Так было + личное». КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ Сергей ГЛАЗЬЕВ, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии:

— Одних наших национальных валют, чтобы заместить валюты, к которым утрачено доверие, мало. Мы сегодня ведем разговор с нашими партнерами, что нам необходимо подумать о создании принципиально новой модели валютно-финансового регулирования в мире. И для начала в рамках сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», используя в том числе потенциал ШОС, с которой у нас есть меморандум о сотрудничестве, разработать такую общую модель введения новой расчетной мировой валюты в цифровом формате, которая использовалась бы исключительно в международных отношениях, была бы устойчивой, прозрачной и справедливой, защищенной от разного рода санкций. Эта модель достаточно понятна, она включает корзину валютных резервов стран в национальных валютах, которые участвуют в этой новой архитектуре валютно-финансовых отношений. Разумеется, все это должно быть оформлено международным договором. И такой пул национальных валют может быть сделан по примеру МВФ, где выпущены специальные права заимствования, так называемые СДР. Это первая часть конструкции валютной корзины под эмиссию новой мировой расчетной валюты. Вторая часть — это товарные резервы, пул биржевых товаров. Примерно 20 биржевых товаров, которые производят наши государства и которые могли бы стать лидерами ценообразования. Если нам удастся вовлечь в эту работу наших партнеров — членов ШОС, то это модель практически для всей Азии, а в перспективе — для всего мира. Стабильность этого инструмента будет обеспечиваться не долговыми обязательствами США или Великобритании, как сейчас это происходит в ЕС, а реальными товарными резервами и природными ресурсами. КСТАТИ 2–3 февраля 2023 года в Алматы состоится V Международный цифровой форум «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности». Ожидается, что в пленарном заседании Digital Almaty примут участие главы правительств стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Центральной темой обсуждения пленарной сессии с участием премьер-министров стран ЕАЭС станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях. Спикеры расскажут о перспективах развития GovTech и FinTech, а также поделятся видением дальнейшего развития IT-бизнеса в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Главной темой дискуссии цифрового форума станут современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий. Его деловая программа состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 150 спикеров — представителей международного и казахстанского IT-сообщества. Ожидается, что участие в Digital Almaty примут свыше 15 тысяч человек из 30 стран мира. На панельных сессиях участники форума обсудят форсированный переход отраслей промышленности от автоматизации к цифровизации, перспективы цифрового майнинга, сферы применения роботизации, развитие IT- отрасли в Евразийском регионе. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Методологию формирования официальной статистической информации Евразийского экономического союза. Теперь в качестве единой расчетной единицы при формировании статистики ЕАЭС можно будет использовать не только доллар США, но и национальные валюты государств-членов. ЕЭК проводит экспериментальные расчеты по экспорту и импорту товаров во взаимной торговле в национальных валютах. Первенство в обслуживании платежей во взаимной торговле удерживает российский рубль. В среднем на его долю приходится более 70 процентов платежей.