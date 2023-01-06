Аккурат с нового года в Беларуси увеличилась базовая величина, к которой привязаны многие штрафы, в том числе за превышение скорости, а также некоторые сборы и выплаты населению.

В Беларуси с 1 января увеличилась базовая величина – теперь она составляет 37 рублей.

В этом году она увеличилась не на привычные 1,5-2 рубля, а сразу на 5. Что это значит для белорусов?

Штрафы за скорость

Базовую величину берут в качестве основы для расчета в первую очередь штрафов по линии ГАИ. К примеру, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч, зафиксированным сотрудником ГАИ, нарушитель может получить «письмо счастья» с одной базовой. Если превышение составило от 20 до 30 км/ч – штраф будет от 1до 3 базовых.

Более серьезные штрафы начинаются от 30 до 40 км/ч – заплатить придется от 3 до 10 базовых. Если в 2022 году это было от 96 до 320 рублей в абсолютном выражении, то теперь значительно больше – от 11 до 370 рублей.

Штраф за превышение от 40 км/ч – от 8 до 12 базовых (от 296 до 444 рублей). За нарушения, совершенные повторно, наказывают штрафом от 5 до 15 базовых (или лишением прав).

Нетрезвые, бесправники и «инвалиды»

С ростом БВ подросли штрафы и по «пьяным» статьям. За нетрезвое вождение: до 0,8 промилле – 3700 рублей (то есть 100 базовых) с лишением прав на три года; более 0,8 промилле – 7400 рублей (200 базовых) с лишением в/у на 5 лет.

За непристегнутый ремень во время движения штраф как был в размере одной базовой величины, так и остался. Однако теперь это не 32 рубля, а 37.

За езду без прав придется теперь отдать от 185 рублей до 740 (от 5 до 20 базовых). За повторное такое же нарушение – от 20 до 50 базовых (от 740 до 1850 рублей).

За выезд на красный свет светофора – от 37 до 185 рублей, повторное в течение года – от 111 до 370 рублей.

А за неправильную остановку и стоянку – 37 рублей, за парковку на месте инвалидов – 74 рубля.

Отсутствие техосмотра – 3 базовые величины для физлиц и 10 базовых для ИП и юрлиц.

Регистрация транспорта в ГАИ

Зарегистрировать транспортные средства в Госавтоинспекции и получить знаки теперь станет еще дороже. К примеру, регистрация автомобиля вкупе обойдется в 111 рублей: одну базовую нужно отдать за техпаспорт (свидетельство о регистрации) и две базовые – за регистрационные знаки.

За регистрацию прицепов и мотоциклов – по две базовые (74 рубля). Получение транзитных номеров – одна базовая (37 рублей).

Регистрация ИП и юрлица

Тем, кто решит зарегистрироваться как юрлицо или индивидуальный предприниматель, необходимо оплачивать госпошлину. Ее размер напрямую зависит от базовой величины.

Так, уплатить за государственную регистрацию ИП будет отныне придется не 16 рублей, а 18,5 (то есть 0,5 БВ). Регистрация коммерческой организации – 37 рублей.

Пособия по безработице

Это один из немногих видов соцвыплат, который привязан не к бюджету прожиточного минимума, а к базовой величине. С 1 января 2023 года его размер составляет: