Праздничные богослужения и освящение воды состоятся 18 и 19 января.

Благочинный Буда-Кошелевского округа протоиерей Сергий Пешко поздравляет жителей и гостей района с Крещением Господним и приглашает поучаствовать в общей молитве в канун в 16.00 и в день праздника в 8.00 в храме Святителя Николая Чудотворца. Освящение воды пройдет 18 января в 10.00 и в 18.00 по окончании вечерней службы и 19 января в 9.30 сразу после утренней Божественной литургии.

Великое освящение воды на святой криничке в д. Селец состоится 19 января в 12.00, после чего все желающие смогут окунуться в крещенскую прорубь. Традиционно спасатели, медики и ОСВОД будут обеспечивать безопасность во время купаний, и все же смельчакам стоит учитывать погодные условия и убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.

Анна ЛИТАШ