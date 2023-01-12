Пожилые люди во всем подают пример подрастающему поколению, заявил журналистам директор СДЮШОР БФСО «Динамо», хоккеист ледовой дружины Президента Беларуси Артем Каркоцкий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня молодежь в рамках республиканской акции «От всей души» посетила территориальный центр социального обслуживания населения Партизанского района Минска, чтобы поздравить с праздниками 25 подопечных центра серебряного возраста. Подготовлена насыщенная программа: от творческого праздничного концерта до совместного чаепития. Важной оставляющей станет совместная высадка растений в оранжерею территориального центра. К акции присоединились и воспитанники СДЮШОР «Динамо».

«В таком мероприятии я участвую впервые. Мы пришли вместе с нашими воспитанниками, — рассказал Артем Каркоцкий. — Видно, что ТЦОН очень помогают пожилым людям социализироваться, найти новых друзей и занятие по душе. У них действительно такая большая занятость, что нам, молодым, можно только позавидовать. Пожилые продолжают находить себе новое занятие, открывать что-то новое для себя. Это вызывает только уважение и дорогого стоит. Пожилые люди подают пример нашим воспитанникам, подрастающему поколению».

По его словам, пожилым людям важно внимание со стороны молодежи. «Здорово, что такие акции проводятся в нашей стране», — отметил Артем Каркоцкий.

По инициативе главы государства, озвученной на благотворительном празднике акции «Наши дети», 3 января дан старт мероприятий для пожилых «От всей души». Акция организована Министерством труда и социальной защиты и Министерством образования совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи и Белорусской республиканской пионерской организацией. В рамках благотворительного проекта с 3 по 14 января волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» и тимуровцы БРПО организуют по всей стране более 1,2 тыс. мероприятий. Организаторы ставят своей целью проявление заботы и внимания о старшем поколении, максимальное вовлечение школьников и студентов в вопросы оказания им помощи и поддержки, развитие межпоколенческого формата «От детей — пожилым людям».

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