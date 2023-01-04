Фискальные регистраторы стали причиной перебоев в работе ряда торговых сетей объектов питания и автозаправочных станций на Гомельщине

Ранее мы писали , что ряд заправок и магазинов не работают в Беларуси. Причина — сбой в работе кассового оборудования, из-за чего невозможна оплата наличными и по карте. Проблемы наблюдаются в тех магазинах, чьи кассовые аппараты и терминалы обслуживаются компанией «Туссон».

«Мы устраняем поэтапно. Проблемы происходят. Я не могу вам подсказать, куда вам подъехать и где будет работать оборудование, потому что всё устраняется поэтапно и точечно. К сожалению, рассчитаться можно только наличными и то не везде. Приносим свои извинения за неудобства», — рассказали в компании.