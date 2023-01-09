В Беларуси в 2023 году на социальную сферу планируется выделить 45% бюджета. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, сообщает БЕЛТА.

«В этом году бюджет сохранит социальную направленность. Расходы социального характера составят 45%, что чуть больше Br27 млрд. Причем эта сумма выросла на 17,6%», — сказал Дмитрий Кийко.

Внимание в первую очередь уделяют выплате заработной платы. «Определен целевой показатель на этот год. Рост реальных доходов населения установлен на уровне 4,1%. В среднем рост заработной платы в бюджетной сфере обеспечивается на уровне 16%. В абсолютной цифре прирост составляет Br3,8 млрд. А общая сумма, которую бюджет выплатит в виде заработной платы, составит Br23,5 млрд. С 1 января уже повышена базовая ставка, которая используется для расчета должностного оклада».

Социальная направленность в первую очередь ассоциируется со здравоохранением. «В этом году будет направлено Br10,4 млрд. В прошлом году цифра остановилась на отметке Br8,9 млрд. Схожая ситуация будет и в образовании — здесь будет выделено Br10,3 млрд, тогда как в 2022 году было Br8,3 млрд, — добавил первый замминистра. — Причем важно отметить, что кроме роста заработной платы в этих отраслях будет обеспечен рост расходов на закупку лекарственных средств, медоборудования, автомобилей скорой медицинской помощи».

В 2023 году также будет сохраняться внимание со стороны государства к таким направлениям, как санаторно-курортное лечение, культура и спорт. «Те гарантии, которые дает государство, реализуются в бюджете», — подчеркнул Дмитрий Кийко.

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