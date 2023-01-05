3 января в 14:00 в храм Святого благоверного князя Александра Невского в Рогачёве прибыли ковчеги с Мощами святителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского, и блаженной старицы Матроны Московской, сообщили на Рогачевском православном сайте.

По благословению Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа Гомельского и Жлобинского, с 4 по 20 февраля 2023г. в Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля доставят ковчеги с частицами мощей святой блаженной старицы Матроны Московской святителя Луки Крымского и крест-мощевик с частицей Ризы Господней, сообщили в пресс-центре Гомельской епархии.

Доступ к святыням будет организован с 8:00 до 20:00. Регулярно будут совершаться молебны и акафисты.

Правда Гомель