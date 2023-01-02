Министерством образования принято постановление от 23 августа 2022 г. № 278 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, видах, формах и сроках проведения итоговых испытаний в 2022/2023 учебном году».
Для выпускников 9 классов установлены итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам:
- «Белорусский язык» – изложение в письменной форме;
- «Русский язык» – изложение в письменной форме;
- «Математика» – контрольная работа в письменной форме;
- «История Беларуси» – по билетам в устной форме.
Основные сроки проведения с 1 по 9 июня 2023 г., иные сроки – с 21 по 25 августа 2023 г.
Выпускники 11 классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена в письменной форме:
- по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащегося) в основные сроки 14 мая 2023 г., резервные дни 23 мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 21 августа 2023 г.;
- по учебному предмету «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение» (по выбору учащегося) в основные сроки 21 мая 2023 г., резервные дни 25 мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 23 августа 2023 г.
По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования и среднего специального образования для учащихся, курсантов проводятся итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам:
- «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащегося) – изложение в письменной форме;
- «Математика» – контрольная работа в письменной форме.
Также определены формы итоговых испытаний для учащихся:
- с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, трудностями в обучении, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;
- второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха, учащихся специальной школы, специальной школы-интерната;
- с тяжелыми нарушениями речи, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;
- с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;
- гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования;
- осваивающих содержание образовательной программы среднего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в государственных учреждениях образования (филиалах государственных учреждений образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы МВД, республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний МВД, лечебно-трудовых профилакториев МВД, содержащихся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Источник: https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2022/december/72615/ – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь