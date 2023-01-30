Комитетом государственного контроля Гомельской области изучается соблюдение природоохранного законодательства.

В этих целях 31 января будет проведена «горячая линия» с населением области, на которую граждане с 09.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-70 могут сообщить о несанкционированных свалках, загрязнении земель, водных объектов, лесного фонда, содержании в ненадлежащем состоянии территорий животноводческих ферм сельхозорганизаций и др.

Поступившая в ходе проведения «горячей линии» информация будет изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.