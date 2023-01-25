Работает бригада с прошлой недели. Позади уже отремонтированные участки по ул. Советской. По плану – ямочный ремонт дорожного покрытия на ул. Ломоносова, Дрозда, 50 лет Октября, Комсомольской, Озерной.

Как отметил начальник РСП Александр Мешков, в работе они используют холодный асфальт – СОМС, который привозят с асфальтного завода ДРСУ-184.

– Холодный асфальт – альтернатива привычному горячему. Подходит для ямочного или аварийного ремонта дорог. Что немаловажно, сразу после укладки по этому пути может двигаться автотранспорт. И отремонтированный участок прослужит не менее долго, чем основное полотно, – со знанием дела делится дорожный рабочий Виталий Карпенко.

Как мы успели заметить, технология укладки холодного асфальта довольно проста. Дорожную яму предварительно очищают и просушивают. Потом обрабатывают битумной мастикой для лучшего склеивания, укладывают СОМС и разогревают его. При разогреве масса становится мягкой и выделяет необходимые связывающие вещества. Тромбовка – последний этап производственного процесса.