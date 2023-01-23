Клуб молодых дипломатов МИД совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен при поддержке одного из лидеров ретейла электроники и бытовой техники запустили уже ставший традиционным конкурс эссе-работ «Хочу быть дипломатом». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Конкурс пройдет с 23 января по 3 марта. «Если ты студент или студентка одного из белорусских вузов, тебе до 27 лет и у тебя белорусское гражданство, ты интересуешься международными отношениями, внешней политикой и экономикой, знаешь, что такое агреман и с детства грезишь дипломатическим иммунитетом, самое время принять участие в нашем конкурсе», — призвали в ведомстве.

Там отметили, что победители конкурса в 2022 году уже прошли практику в МИД, а некоторые и не единожды, приняли участие в семинаре-практикуме для молодых дипломатов имени Владимира Макея, а также в ряде международных мероприятий.

«Что нужно для победы? Сделать репост этого поста в соцсетях с хештегом #МИДБеларуси. Подготовить и направить личным сообщением в официальных аккаунтах МИД в Facebook, Instagram либо на электронную почту konkurs@mfa.gov.by эссе на тему «Почему я хочу стать дипломатом», отражающее твой взгляд на дипломатическую службу, ее значение в укреплении белорусской государственности, видение своих целей как будущего дипломата. И ждать результатов, которые определит компетентное жюри», — рассказали об условиях участия в министерстве.

Победителям и лауреатам конкурса будет предоставлена возможность прохождения практики в МИД и участия в ежегодном семинаре-практикуме для молодых дипломатов. Также их ждут ценные призы.

Подробные условия участия в конкурсе можно найти на официальных страницах МИД в социальных сетях. Итоги конкурса будут подведены в марте 2023 года.

belta.by