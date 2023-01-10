«Никогда не думала, что мои достижения так высоко оценят. Выходила за подарком, радовалась и сильно волновалась», — начинающая вокалистка Ксения Козлова из Буда-Кошелево на главной елке Гомельской области получила подарок из рук председателя облисполкома Иван Крупко.

Событие позади, но эмоции переполняют талантливую девочку до сих пор. Попасть в десятку самых-самых 11 летней Ксюше помогла любовь к музыке. В копилке юной артистки — дипломы республиканских и областных конкурсов. Всерьез заняться вокалом заставила бронхиальная астма. По совету пульмонолога девочку, чтобы разрабатывать легкие, записали на вокал в районную школу искусств. Позже малышку пригласили в ансамбль «Шчодрыца» Уваровичского центра детского творчества.

За 3 года Ксения поучаствовала в 70 фестивалях и конкурсах. В 2022 году Ксюша стала лауреатом конкурса «Паруса мечты».Девочка вспоминает: «В жюри была Ядвига Поплавская. После конкурса она меня нашла, хвалила очень и сказала, что я настоящая артистка. Буду стараться оправдать такие слова!»

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